Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

波仔至醒灵活玩│「超写意」条件齐备

名家专栏
更新时间：02:00 2025-12-27 HKT
发布时间：02:00 2025-12-27 HKT

今次喜欢的这匹心水马跟姚厩「运高八斗」有关。皆因于十一月十二日拣了「运高八斗」做大题，结果当晚选择留后蚀慢步速败阵，但其后却报跑240场次的直路赛，虽然同一匹马在报纸尽量唔写两次，但现场做节目尚可拣多一次，最终跑入一席不俗的季军。

为何当日对「运高八斗」仍有信心呢？答案就是出战今次第八场的「超写意」上仗竟然让路，此驹在072场次走不利地之后，与继续有好表现的「年少多好」及「会长之宝」同到终点，已经展露出实力。

上仗「超写意」再战直路赛，起步非利落，前中段遇偏慢步速，在鞍上人稍加催策下，竟可交出最快末段追回一席殿军，足见踏入四岁后表现渐见稳定。而事后看182场次不少马匹亦可再交出成绩，赛事水准已有证明。

「超写意」阵前除去头罩试闸，起步反应理想，沿途领前走势跃跃欲试，状态循序渐进；纵观今场有「手到齐来」、「飞龙在天」、「胜万金」以及厩侣「千杯敬典」在场，估计早段步速会偏快，相信有助打皇牌报跑今场的「超写意」发挥。

波仔灵活玩过关提供：

第二场 WP    1 10对碰
第六场 Q/PQ    2 胆拖4 6 7 9
第八场 WP    10
混合过关三串七    共134注

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
阮小仪老公身份终曝光？新郎哥疑从事呢个行业 苏民峰神预言26年有同居运
阮小仪老公身份终曝光？新郎哥疑从事呢个行业 苏民峰神预言26年有同居运
影视圈
14小时前
李龙基未婚妻王青霞身世大起底！婚姻状态被揭盅结局神逆转 「爷孙恋」随时玩完
01:42
李龙基未婚妻王青霞身世大起底！婚姻状态被揭盅结局神逆转 「爷孙恋」随时玩完
影视圈
8小时前
圣诞｜港人北上旅游逼爆口岸 罗湖满街「蓝精灵」 网民笑称：意外救活内地一「夕阳业务」
圣诞｜港人北上旅游逼爆口岸 罗湖满街「蓝精灵」 网民笑称：意外救活内地一「夕阳业务」
社会
2025-12-25 14:33 HKT
钟柔美拍拖｜秘恋大13岁TVB男星  刘展霆港岛拥多个海鲜档  旗下火锅店曾发生瞩目打斗事件
02:14
钟柔美拍拖｜秘恋大13岁TVB男星  刘展霆港岛拥多个海鲜档  旗下火锅店曾发生瞩目打斗事件
影视圈
11小时前
75岁《欢乐今宵》主持过感动圣诞  跟曾失联7年女儿翘手亲密过节  51岁女儿两度离婚撞样盖鸣晖
75岁《欢乐今宵》主持过感动圣诞  跟曾失联7年女儿翘手亲密过节  51岁女儿两度离婚撞样盖鸣晖
影视圈
6小时前
深圳「光明星河COCO City」开幕！地铁站直达 30+餐饮休闲品牌进驻 盒马鲜生/Meland/老字号乳鸽
深圳「光明星河COCO City」开幕！地铁站直达 30+餐饮休闲品牌进驻 盒马鲜生/Meland/老字号乳鸽
旅游
8小时前
酒楼结业潮2025｜20间老字号/酒店中菜/连锁集团结业！鸿星成历史 1街坊酒楼浴火重生
酒楼结业潮2025｜20间老字号/酒店中菜/连锁集团酒家结业！鸿星成历史 1街坊酒楼浴火重生
饮食
2025-12-25 10:00 HKT
宏福苑五级火一个月｜市民献花悼念「冀灾民走出黑暗」 广福商场陷寒冬
01:09
宏福苑五级火一个月｜市民献花悼念「冀灾民走出黑暗」 广福商场陷寒冬
突发
7小时前
佳宝超市快闪优惠全场8折！米油/罐头/冻肉/厕纸都减价 网民︰湖北蛋30只$15.2
佳宝超市快闪优惠全场8折！米油/罐头/冻肉/厕纸都减价 网民︰湖北蛋30只$15.2
饮食
13小时前
前富贵港姐庞卓欣宣布结婚 雪地晒巨型椭圆钻戒劲抢fo 与死敌麦明诗由女拔斗到选美屡传不和
前富贵港姐庞卓欣宣布结婚 雪地晒巨型椭圆钻戒劲抢fo 与死敌麦明诗由女拔斗到选美屡传不和
影视圈
7小时前