波仔至醒灵活玩│「超写意」条件齐备

今次喜欢的这匹心水马跟姚厩「运高八斗」有关。皆因于十一月十二日拣了「运高八斗」做大题，结果当晚选择留后蚀慢步速败阵，但其后却报跑240场次的直路赛，虽然同一匹马在报纸尽量唔写两次，但现场做节目尚可拣多一次，最终跑入一席不俗的季军。

为何当日对「运高八斗」仍有信心呢？答案就是出战今次第八场的「超写意」上仗竟然让路，此驹在072场次走不利地之后，与继续有好表现的「年少多好」及「会长之宝」同到终点，已经展露出实力。

上仗「超写意」再战直路赛，起步非利落，前中段遇偏慢步速，在鞍上人稍加催策下，竟可交出最快末段追回一席殿军，足见踏入四岁后表现渐见稳定。而事后看182场次不少马匹亦可再交出成绩，赛事水准已有证明。

「超写意」阵前除去头罩试闸，起步反应理想，沿途领前走势跃跃欲试，状态循序渐进；纵观今场有「手到齐来」、「飞龙在天」、「胜万金」以及厩侣「千杯敬典」在场，估计早段步速会偏快，相信有助打皇牌报跑今场的「超写意」发挥。

波仔灵活玩过关提供：

第二场 WP 1 10对碰

第六场 Q/PQ 2 胆拖4 6 7 9

第八场 WP 10

混合过关三串七 共134注