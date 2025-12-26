Dickson心水│「久久为军」细W大P

经过刚周二赛事，不得不相信每位骑师都有撒手锏。还记得季初曾提供「表之量子」，偏偏牠不停换高手策骑，但都无法发挥真正力量，当中包括布文、麦道朗与莫雷拉。因此，我便认定牠要减分才有出头天。所以当牠刚周二改配国际级大师傅纪仁安，我亦不以为然，谁知赢马而回。后来才发现，纪仁安骑后上马相当了得，且看他骑「丰辰」力追「奔放」获冠便知，大家拣马时宜留意这点。

刚周二告东尼的「宝成智好」及「奔放」本想起孖提早贺寿，谁知两驹都屈居第二，今期东厩马应会再次出击。第六场「久久为军」前仗跑千四以大冷身分追入第五名，同场能够交出追劲的「白鹭金刚」，再出增程跑千六米继续轻胜、「超劲赤兔」与「荣骏大道」接战亦赢马补中，伸算「久久为军」现居四班颇有优越感，上仗转跑泥地不太适应才大败，今次重回千四已有问鼎资格，当然赢马要讲际遇，宜1W3P。

第十场「帅帅友福」跑田草千二米多数留后追一段，今次改配纪仁安，有机会更进一步。

第六场 2 久久为军

第十场 1 帅帅友福