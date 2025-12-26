Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

祖马龙心水│「怡昌光辉」落班恶

更新时间：19:04 2025-12-26 HKT
发布时间：19:04 2025-12-26 HKT

一年容易又圣诞，祖马龙觉得自己喺马圈仲系新人，但不知不觉间，原来已经历咗数个寒暑。人愈大，圣诞使得愈多钱。以往，与中学同学聚会买礼物，标准价100元；但人大咗，大家嘅生活质素相对提高，依家动辄交换礼物500元起跳。当去多两三个Party，荷包真系好快干塘。

好彩呢排多马跑，尤其呢个赛日啱啱圣诞完就即刻跑马。祖马龙一直当马会系提款机，又唔系话赢得多，每个月执少少，当生果金都帮补唔少！

今个赛日都算混乱，但又并非毫无线索。祖马龙钟意第六场「怡昌光辉」，佢上季赢完上三班即遇阻力，当大家思考佢系咪三班不足嘅时候，后来因为不良于行而提早歇暑。今季跑咗两场热身，呢场落番四班，逻辑上无理由揾潘顿嚟减分，尤其呢场有多驹可以删走，范围唔阔之下，「怡昌光辉」睇落比较稳妥。同场「亨骥」能力亦突出，布文近期手风顺，即使排劣档亦继续跟进。
最后，尾场有一匹冷门心水「粤港资驹」，祝大家2025年食尾胡！

第六场    1    怡昌光辉    5    亨骥    12    快乐高球
第十场    9    粤港资驹    5    弦力宝    3    宝进

