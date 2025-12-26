Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Ian心水│「紫荆盛势」继续向上

更新时间：19:01 2025-12-26 HKT
发布时间：19:01 2025-12-26 HKT

第九场「新意马」今仗虽负顶磅，但泥地一哩实力强劲，七战此程取得两冠三季，加上跑法灵活，若今仗早段没有受到对手太大压力，有力一放而回。对手方面，「时时精准」今季两战未能上名，但走势尚可，血统显示泥地有根据，也要留意。此外，「不同世界」上仗首战泥地即试出彩虹，今仗排位亦佳，形势仍有利，也有能力构成威胁。

第十场「紫荆盛势」上仗在港第二战，已能在强组后上入位，表现甚佳，牠来港前在澳洲两战取得一冠一亚，实力未见尽，估计应有不少进步空间，可期继续向上。对手方面，「盈妍威枫」近两仗在班德礼胯下表现稳健，由于骑者选策前驹，故帅印落在希威森之手，这匹四岁爱尔兰马上季曾在三班田草千四米击败「风继续吹」、「富国兄弟」及「安康万里」等驹，赛事水准不差，近况依然勇锐，不能忽视。此外，「宝进」今季两战都稍令人失望，惟上仗赛后曾小休，复课生气重现，早前试闸也一气呵成，今场快马不多，若能轻松领放，诚是一路奇兵。

第九场    1    新意马    3    时时精准    5    不同世界
第十场    6    紫荆盛势    4    盈妍威枫    3    宝进

