甜甜小记│「胜万金」卷土重来

明日沙田角逐第八场三班一千米的「胜万金」，原本报争12月17日谷草一千米赛事配潘顿，可惜马儿赛前因左后腿不良于行而退出比赛。「胜万金」今日卷土重来，潘顿骑同场的「金金小子」；「胜万金」则由钟易礼主辔。「胜万金」在港累积四W当中，有三场配钟易礼；骑惯骑熟。

「胜万金」由四位马主方富源、方奕聪、何国成及刘桦晔共同拥有。小记访问马主方富源，他说：「据我了解，『胜万金』脚伤退出是很少事，翌日已能回复操练；第三日快跳，马儿一切正常。我觉得跑沙田一千米不及快活谷一千米信心大，但马儿会尽力而为，我抱随缘的心态，为马仔打气。」

陈嘉甜