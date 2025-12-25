甜甜小记│「心得」系三驹出击

周六沙田上演2025年最后一次赛事，「心得」系派出三驹应战，日前小记访问马主吴嵩，是否刻意安排「心得」系马大出击呢？他说：「刚周二我才从外地返回香港，即赶入跑马地马场观战，今个圣诞节我会留港，下周才再飞。原本周六『心得』系只派出『挚友心得』及『龙威心得』上阵，后来被列为后备一的『星威心得』又变成正选，结果今期沙田赛事，合共有三匹『心得』系马应战，我希望牠们在阵上有好的际遇，可以跑得接近。」

周六沙田赛事，希斯旗下的「龙威心得」及「星威心得」分别出争第八及十场；桂福特训练的「挚友心得」则出战第七场。桂福特处理转仓马向来作风急进，「挚友心得」上仗转入桂厩初出，在泥地千二米跑获第八名，省起状态后，今战或有力跑得更接近。

今季「心得」系成绩不错，「好友心得」及「友爱心得」今季均交出头马，且看今期三匹「心得」系马同日出击，会否为马主团体成员再带来头马喜悦。

另外，吴嵩续透露，「好友心得」及「友爱心得」报名元旦赛马日，均为正选马，他将于周日（十二月廿八日）出埠，并于下周三（十二月三十一日）赶回港，届时会入场为这两匹『心得』系马打气。吴嵩表示，今个圣诞节及新年期间，为了在现场替各匹「心得」系马打气而行色匆匆，忙个不亦乐乎。

陈嘉甜