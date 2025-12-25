Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

甜甜小记│纪仁安手风大顺

名家专栏
更新时间：00:30 2025-12-25
发布时间：00:30 2025-12-25

四度荣登法国冠军骑师纪仁安近期手风大顺，连赢四日，今次他崔护重临香江，客串初期未能打开胜门，怎料不赢则已，一赢就是在年度世界马坛盛事国际赛马日凭「同工之妙」胜出国际一级赛香港瓶，赢尽口碑。小记记得纪仁安当日赛后受访时说，希望透过「同工之妙」的胜利，能令更多香港练马师和马主认识他，给予他更多支持。

纪仁安的期望获得实现，近期越来越多支持，他亦交足功课，越跑越好；短途赛赢「烛光晚餐」、「信心星」等；长途赛赢「丰辰」；骑功全面。刚周二谷草赛事，伍鹏志受访时指出「表之量子」向来十分抢口，幸而纪仁安的缰绳令马儿走来放松；至于徐雨石则指「丰辰」原本续配田泰安，不过由于安仔在同场早有聘约，因此另找纪仁安帮手。纪仁安冷手执个热煎堆，为「丰辰」赢马，有骑功兼有运。

其实早于14年前，纪仁安已经凭马王「雄心威龙」赢打吡，当时小记有采访过他，他当时样子很小朋友，笑容可掬，虽然不太懂说英文，但态度亲切。十多年后，纪仁安已经能说一口流利的英文，刚周二晚见到他和石哥和伍鹏志有良好的沟通，纪仁安的小孩子脸更添成熟，笑容依旧亲切。

马会近期邀请麦道朗、杜苑欣、纪仁安和麦文坚在上半季至季中时间来港客串，其中前三位骑师是举世知名的骑师，也是香港马迷耳熟能详的好手，各自拥有马迷粉丝，其中麦道朗和纪仁安更被誉为大赛骑师，小记相信马会很早已经和他们联络磋商来港客串事宜，背后花了不少工夫做好人手规划。记得马会高层夏定安曾经说过，马会一直致力向世界各地马圈物色一流骑师人材，需要时间作前瞻性规划，近期马迷能欣赏各大国际级好手来港献技，马会背后作出的努力，值得赞赏。

陈嘉甜

