甜甜小记│吴创木爱马情切

从事饮食生意的马主吴创木和太太黄纹，对赛马运动持浓厚兴趣，他们把养马的热情感染下一代，他们的儿子吴少庭与新抱任绮琳，以及女儿吴少鸾近年亦加入马主行列。吴氏一家所养的马，皆以「辣」字命名，目前养有「辣得快」、「辣得金」、「辣得爽利」和「辣得准」。吴创木一家真正爱马，除了愿意照顾各匹「辣」系退役马终老，妥善安排各驹退役后生活外，吴氏一家人也不时前往马房探马，视赛马为理想的家庭活动。

小记自幼哮喘和鼻敏感，若然要入马房采访，需要随身带鼻敏感药旁身，以防吸入马毛鼻敏感发作打喷嚏。「辣」系掌舵人吴创木对小记表示，他也有鼻敏感，但为了一个原因，坚持入仓不戴口罩。吴创木解释说：「对于我来说，马匹是很有灵性的动物，当我探望牠们，牠们会认得我，表现得很雀跃。我有鼻敏感，马毛有机会令我的鼻子感到不适，但我为了让每一匹马更容易记住我，我多数不戴口罩探马。说来神奇，如果我戴口罩探望牠们，牠们好像不太认出我；但当我除下口罩，牠们便立即认得我，我很喜欢与心爱的马多一点人马互动。」

吴创木一家人平日话题亦围绕赛马，视赛马为家庭节目，不时一同入场观赛及入马房探马，若然有「辣」系马试闸，他和太太一早前往晨操，观看爱驹试闸。吴创木说：「赛马是我们一家人的共同话题，我和太太更对这项运动有着浓厚兴趣；有些朋友喜欢玩麻雀，或其他兴趣，而我则没有什么嗜好，只对赛马运动有浓厚兴趣。我和家人视每一匹马为亲人一样，只希望马匹健康，一切安好，我便心满意足，如果旗下马幸运地取胜，我们可以享受马匹胜利所带来的喜悦，更是最好不过。」

在一众「辣」系马当中，小记最有印象是多捷马「辣得喜」，赛后小记因为访问此马马主，因而认识吴创木和其家人，包括其子吴少庭，而后者性格友善谦虚，与我们不少马经记者和摄影记者都是好朋友。「辣得喜」是吴创木和儿子吴少庭当年一齐去澳洲出席神奇百万拍卖会拣选回港，此马获得七捷，为吴家带来一次又一次快乐体验。「辣得喜」退役后，吴氏一家人把马儿运往新西兰颐养天年，数年前该驹因健康及年老问题已与世长辞，但牠退役后便在当地的大草原过着愉快的生活，总算没有遗憾，吴家愿意照顾各匹「辣」系马终老，是很好的马主。

陈嘉甜

