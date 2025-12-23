波仔至醒灵活玩│「良驹好友」重开胜门

刚沙田日赛「世一」麦道朗起孖而回，加埋马会杯及香港杯孖宝，相信他今趟客串期都相当美满；另一位好手杜苑欣是晚临别秋波，虽然暂时只得五场头马，但当中不少为难出头赛驹，而九次亚军为数也不少，表现其实不俗。大家可翻看上仗「心里有数」杜苑欣的直路发挥，可谓叹为观止，今晚杜苑欣坐骑满额，希望小妮子有头马进帐。

当中笔者喜欢第七场由杜苑欣执缰的「良驹好友」，虽然六战谷草千二只得一席位置，但上季煞科战的840场次，于场地偏快不利追之下，可缔最快末段仅负头位给「红钱到」及「东来欣赏」蹄下，而事后看该组别的赛驹，至今季仍有头马交出，足见赛事水准可信。

再看大前仗「良驹好友」跑谷草千二米，在前置马稍占优下，同样可交出最快末段收窄同头二马距离，反映牠在此评分及负磅跑有一定周旋之力。

翻查往绩，「良驹好友」过往入位及赢马前表现也非连贯，加上亦曾突然转场跑出水准，重戴眼罩上阵估计厩主希望帮助牠起步时更集中。是晚早段场次不乏中距离赛，去到尾段场次，若在直路走中外档追也不吃亏，或可重开胜门。

波仔灵活玩过关提供：

第三场 WP 10

第四场 二重彩 8复式胆拖1 2 5

第七场 Q/PQ 11胆拖4 6 9 12

混合过关三串四 共172注

