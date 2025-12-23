Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

亨利拆局│练马师王吼沈集成

名家专栏
更新时间：02:00 2025-12-23 HKT
发布时间：02:00 2025-12-23 HKT

十二月进行了六次赛事，封王门槛开始提升，除了姚本辉在十四日得24分封王，分数较低之外，其余都是三十几至四十分，甚至方嘉柏在月初夺46分，当晚佢劲夺两赢四位，风头一时无俩！踏入季中阶段，看来多个仓口都加强部署，今次谷战跑九场，拣选投注目标也要稍为提高门槛。

各仓当中，罗富全场场出马最瞩目，计马匹质量亦有机会夺三十分以上，可作捧场选择。但由于估计赔率偏热，博分头不妨考虑沈集成，佢出马八匹亦大阵仗，部分马匹虽欠缺竞争力，但当中几驹有近绩支持，若果有幸齐夺12分，成哥随时爆冷封王。

重点争分马方面，「喜莲勇感」上仗能造靓段速赢马，确信佢近况够弗，今次排五档，基本因素良好，过往负135磅曾上名，有权再赢。「志醒大将」上仗初降五班即有养眼走势，若非揾位论尽可更接近，开气后可期更好。第六场双龙出海，「浪漫战神」愈输愈近；「龙文鞭影」跑长途要估，但胜在够弗，两驹都有机会争分。

目标：沈集成

赔率：6

全日恶马 第九场：喜莲勇感

练马师王最佳投注时机：第一场前

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
中年好声音4丨「长明灯」肥妈再惹争议 被周国丰暗寸火药味浓 网民：周SIR真系够姜
中年好声音4丨「长明灯」肥妈再惹争议 被周国丰暗寸火药味浓 网民：周SIR真系够姜
影视圈
11小时前
46岁男星上吊自杀遗下妻儿 控诉童年多次遭性侵嫌疑人未获起诉 难忍创伤染上毒瘾
46岁男星上吊自杀遗下妻儿 控诉童年多次遭性侵嫌疑人未获起诉 难忍创伤染上毒瘾
影视圈
10小时前
连锁酒楼午市大特价 乳鸽$18／$198虾伊面+4款点心／长者茶位$2！网民大赞：平过去茶记
连锁酒楼午市大特价 乳鸽$18／$198虾伊面+4款点心／长者茶位$2！网民大赞：平过去茶记
饮食
13小时前
连锁快餐店快闪优惠！早午茶晚市套餐$29起 焗猪扒饭/烧鸡髀/烧味米线 圣诞新年限定
连锁快餐店快闪优惠！早午茶晚市套餐$29起 焗猪扒饭/烧鸡髀/烧味米线 圣诞新年限定
饮食
9小时前
78岁林子祥颈上现「离奇状况」  进食精神涣散跟唔切老婆  状态直线下滑令人担忧
78岁林子祥颈上现「离奇状况」  进食精神涣散跟唔切老婆  状态直线下滑令人担忧
影视圈
2025-12-21 22:00 HKT
连锁包点店长者优惠｜$15叹下午茶珍珠馄饨汤+豆浆！乐悠咭持有人专享
连锁包点店长者优惠｜$15叹下午茶珍珠馄饨汤+豆浆！乐悠咭持有人专享
饮食
9小时前
视后胡定欣新婚豪宅曝光 摆2米巨型圣诞树绰绰有余 装修简约有品味尽显低调奢华
视后胡定欣新婚豪宅曝光 摆2米巨型圣诞树绰绰有余 装修简约有品味尽显低调奢华
影视圈
13小时前
准视后陈炜首晒一家四口照 为医生老公庆生泄家中新成员 撇台湾前夫再婚变幸福少奶
准视后陈炜首晒一家四口照 为医生老公庆生泄家中新成员 撇台湾前夫再婚变幸福少奶
影视圈
9小时前
75岁前《爱回家》男星「人间蒸发」2个月  受病魔折磨变口窒气弱  早月曾入ICU跟死神搏斗
01:14
75岁前《爱回家》男星「人间蒸发」2个月  受病魔折磨变口窒气弱  早月曾入ICU跟死神搏斗
影视圈
12小时前
深水埗文记车仔面猪肠「有屎」？！港女呕心斥︰剪开入面全部系黑色！老板咁解释…
深水埗文记车仔面猪肠「有屎」？！港女呕心斥︰剪开入面全部系黑色！老板咁解释…
饮食
10小时前