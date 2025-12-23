亨利拆局│练马师王吼沈集成

十二月进行了六次赛事，封王门槛开始提升，除了姚本辉在十四日得24分封王，分数较低之外，其余都是三十几至四十分，甚至方嘉柏在月初夺46分，当晚佢劲夺两赢四位，风头一时无俩！踏入季中阶段，看来多个仓口都加强部署，今次谷战跑九场，拣选投注目标也要稍为提高门槛。

各仓当中，罗富全场场出马最瞩目，计马匹质量亦有机会夺三十分以上，可作捧场选择。但由于估计赔率偏热，博分头不妨考虑沈集成，佢出马八匹亦大阵仗，部分马匹虽欠缺竞争力，但当中几驹有近绩支持，若果有幸齐夺12分，成哥随时爆冷封王。

重点争分马方面，「喜莲勇感」上仗能造靓段速赢马，确信佢近况够弗，今次排五档，基本因素良好，过往负135磅曾上名，有权再赢。「志醒大将」上仗初降五班即有养眼走势，若非揾位论尽可更接近，开气后可期更好。第六场双龙出海，「浪漫战神」愈输愈近；「龙文鞭影」跑长途要估，但胜在够弗，两驹都有机会争分。

目标：沈集成

赔率：6

全日恶马 第九场：喜莲勇感

练马师王最佳投注时机：第一场前