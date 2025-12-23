廖事如神│「川河动驹」易厩求荣

国际赛告一段落，众马迷焦点纷纷投向三冠系列及四岁系列。「浪漫勇士」或留港与「遨游气泡」争夺三冠宝座，势必激战连场。而四岁精英亦开始涌现，暂呈「白鹭金刚」、「小鸟天堂」与「美丽星晨」三驹分庭抗礼，值得期待。

第四场，虽说四班千二米拆三组，但此场整体水准不俗。「钫糖武士」在港所有上名成绩均于此程取得，近仗连场跑田草及泥地却都所负不远，经过一轮减分，今场落班配黄智弘减轻负磅，以其班底加出战首本路程，属鹤立鸡群。纵只相隔上场九日，赛前仍出大圈单跳，搏杀味甚浓，赢面高唱入云。「维港激流」上季尾与三班头马「至尊瑰宝」及「勇霸龙」跑近，上仗重返四班即上名。再战同程续配纪仁安，同样可争。「红钱到」数次阵上领放均最后被赶过，幸得潘顿续垂青，隔两周再出誓拼个明白。「金运来」略反复而胜在主动，排五档可争。

第八场三班千二的选马范围较窄，「川河动驹」之前在沈厩时，早已征服三班，惜后来肌腱受伤而影响进度，今季转至游厩于第二仗已交出亮眼追势杀入一席，而148场次的亚军「表之极光」其后再获一冠一亚，第五名「友爱心得」再出亦补中，证明赛绩水准不俗，今重戴眼罩或带来新鲜感，三班弱组有权突围。「安康万里」连场奋战后，丝毫未见低落，惟评分上升至新高，作配较安心。「乘数表」已证明可克服谷草，上仗受困未能望空，今场再排内档有冷味。「轻功猛男」身处三班较弱组别，状态火热难舍弃。

廖浩贤精选

第四场 1 钫糖武士 拖 2 维港激流

8 红钱到 10 金运来

第八场 bm 川河动驹 拖 2 安康万里

3 乘数表 4 轻功猛男