马观微全日心水│「太阳勇士」礼贺圣诞

大卫希斯马房的五岁英国马「太阳勇士」，上仗出战过往四次作赛都未能上名的田草千六米，竟能在不利处境杀入Q脚，近况勇锐。今仗列阵第九场二班谷草一六五○米，排三档好位，可望在艾兆礼胯下大展拳脚。

「太阳勇士」上季渐趋成熟，先后在三班谷草一六五○米拿下三场头马，升上二班亦能一再上名，其中一仗更只是颈位仅负强手，显示在二班不无问鼎本钱。上季季尾，这匹整季勤拼的战驹，难免有疲态，故未能增添佳绩。

歇暑过后，「太阳勇士」操练循序渐进地展开。季初跑过三仗，马儿状态提升。上仗配艾兆礼出战田草千六米，排十三档，早段由外切入，沿途紧咬在第三位，该役步速快，此驹过早过多耗力之下，末段只是颈位不敌得快步速之助的后上马「康乐高球」，表现甚佳。赛后有三个礼拜再加打磨，今仗重回主场，正是全力出击之时。

马观微