Ian心水│「海洋帝君」见底反弹

今期钟易礼只策三驹，第四场「海洋帝君」昔日在澳洲八战获两胜三位，表现稳定。虽然来港后十一战俱败，但随着评分下调，现居四班已有回旋余地。上季821场次牠角逐谷草千二，以四乘许负于头马「维港奔流」，伸算表现尚可。相对今仗负轻磅，状态亦较前勇锐，若早段没有落后太远，或能构成威胁，可作冷选。对手方面，「钫糖武士」上季赢马时评七十一分，现已减至五十九分并降至四班，当然极有利。此驹已接近两年没有角逐四班赛，本身级数远较今组对手为高，除了配黄智弘可获减五磅，更首次戴上开缝眼罩，争胜形势看来颇佳，有望构成威胁。

第五场「宝成智好」最近试闸走势转佳，今仗在港初出，不能忽视。对手方面，「心里有数」上仗在杜苑欣胯下力拼仅负于「加州本事」，证明人马合拍，今仗排位仍佳，可望收复前失。此外，「决一剑」跑谷草千二表现出色，回师四班始终占有级数之利，跑法亦主动，也有力闯入前列。

第四场 12 海洋帝君 1 钫糖武士 2 维港激流

第五场 4 宝成智好 11 心里有数 2 决一剑