甜甜小记│告东尼赢马贺圣诞兼贺寿

平安夜12月24日，是告东尼的生日，明晚圣诞节前举行谷草夜赛，东厩派出五驹应战，练者自然希望有马赢贺圣诞兼贺寿。近期小记入场采访，见到告东尼的儿子Sean的太太Allison腹大便便，美丽动人，届时告东尼将成为爷爷，可喜可贺。今期东厩的数匹参战马中，角逐第五场四班千二米的「宝成智好」将在港初出，小记访问马主萧炜忠，他透露马儿的质素不错，希望在港初出即有好成绩。

萧炜忠说：「我觉得『宝成智好』有一些质素，告东尼亦觉得是一匹不错的马。练马师估计『宝成智好』应该可以跑长一点的途程，今场在港初出跑谷草千二米，希望有接近的表现。」

马主萧炜忠希望「宝成智好」在港初出有接近的表现。

陈嘉甜