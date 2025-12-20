Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

廖事如神│「一世美丽」夹世一

更新时间：02:00 2025-12-20 HKT
发布时间：02:00 2025-12-20 HKT

今季有一众好手来港客串，不知不觉世一麦道朗客串期已到尾声。虽然头马数目未必令其铁粉满意，但他在香港马迷心中有着特殊的地位。尤其不少人希望有人抗衡潘顿，令竞争更激烈，因而对他投射了感情及寄望。

第五场四班千二米，「葳莉非凡」出道前已展现出甚高潜质，型格讨好、速度上佳、平衡感好，因此深得笔者留意。虽然属上手练马师时无马赢，但今季投方厩后脱胎换骨，阵上展现出良好速度，缠斗时亦有斗心，在四班可稍秤高，今次赛前试大闸以较快时间完成且姿态轻松，已在勇点。「会当凌」同样质新当起，今季两战同程非冠即亚，早前首名过终点却因意外赛事作废，惟复课状态无下滑，仍是争胜分子。「贤知友您」试闸曾展现前速，亦无严重的走规问题，初出马潘顿一手摸实，必须提防。「好精神」渐入佳境，处现评分绝对可争。

第七场四班千六，「一世美丽」换麦道朗后获1W1Q，证明人马合拍，而且加上头罩后，阵上情绪实有改善。虽上场因起步欠顺而留后，但末段仍造第二快末段力追「笑喜喜」，今仗初增程至千六纵不易克服，但跑法弹性易操控，血统亦有气量支持，料问题不大，仍可作胆。若论路程经验，「大千雄心」最近两战获一冠一亚，163场次败于「丰辰」蹄下，后驹三班仍能上名。惜今仗排十三档。「天篷猫」上场与「大千雄心」串Q，潘顿继续重视势拼个明白。「君达得」重现走势，若能操控步速，实为一路奇兵。

廖浩贤精选

第五场    1    葳莉非凡    4    会当凌
    6    贤知友您    9    好精神
第七场    2    一世美丽    3    大千雄心
    7    天蓬猫            12    君达得
 

