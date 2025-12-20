亨利拆局│练马师王吼告东尼

目标：告东尼

赔率：22

全日恶马 第六场：加州勇胜

练马师王最佳投注时机：第一场前

上期蔡约翰终于发威，埋单夺两冠两亚获36分封王，亮点是在谷草发动攻势情况罕见，似启示国际赛后，马房正式展开追落后行动！今次赛事跑田草，按理蔡厩马更有留意价值。

不过讲开追落后，其实告东尼今季成绩亦平常，暂时只得12W，继上月中赢「美丽星晨」之后，守斋八日至刚战才凭「加州活力」重开胜门，也有见底回升味道。今期东厩派十驹应战，出兵虽然众多，但普遍是下风马，预期练马师王会有肉食，决定博佢静极思动。

重点争分马方面，「加州勇胜」上季813场次跑千四，于慢步速场合太迟望空，只输一身位已露曙光，现较当时低七分，季内热身已足，冷味盎然。「剑无情」是020强组精品，当时造超快步速抢放都只输三身位，上仗改为留前斗后兼受阻，可当测试性质，今次遇五班拆组提防施袭。「铁甲骕龙」前仗跑千四蚀三叠望空，输四身位可以接受，今次排档内移会有较佳际遇，冷门宜吼实。