波仔至醒灵活玩│「肯佩斯」田草啱追

下月开始田草赛事增至十一场，点解四班报名马塞车？其实马口并未算特别增多，但因赛事紧凑，马匹评分加得慢、减得快才是主因，纵然场次多咗，但不少质新马未及水准已安排上阵，跑两仗已经降到去四班尾。另一情况为自购马来港后，未适应水土便出赛，两、三仗后已接近降班，久而久之便囤积在四班。

是日跟上季国际赛后的日赛相同，采用C+3跑道，当日弯位走三叠开外马匹完全无运行。今次喜欢一匹已纳入正轨的自购马，为第十场「肯佩斯」，前仗在泥地赛跑入亚席，一来当晚泥地利追，而且步速颇快，令有点气量的牠会受惠：二来，上季牠跑得最好一仗为总场次723，在田草千二米劣势下也追得好，反映具备相当质素。

今季「肯佩斯」初出，同样在草地赛追赢，再看上仗跑泥地一哩，守好位下斗窜劲唔多追，估计性能属草优于泥。

今赛前厩主安排「肯佩斯」再到从化操练，查看季内两次入位前都有相若部署，马匹体重亦降回赢马时相若水平；今场前置马不少，预计有正常步速，应可让后上的牠发挥出后劲。



波仔灵活玩过关提供：

第三场 PQ 2 3 4 5

第五场 二重彩 6复式马胆拖1 2 4 9

第十场 WP 6

混合过关三串七 共188注