祖马龙心水│「翠红」开心等收钱

更新时间：19:12 2025-12-19 HKT
发布时间：19:12 2025-12-19 HKT

赌博呢样嘢，本质好诚实，你落注之前，世界系公平嘅。好多人以为赌博靠运气，其实真正决定输赢嘅，唔系你中过几多次，而系你错嘅时候输咗几多。

我见过太多人，一场输咗就急住追，头几场唔顺就加注博翻身，最后唔系输畀匹马，而系输畀自己嘅情绪。赌博最残酷嘅地方，就系唔会因为你努力过或研究过而同情你，荷包只盛载一样嘢，就系纪律。
我认识一位仁兄，佢一年只赌廿零只马，注码例不虚发。究竟想静静地赢，定系开开心心咁输？十个有九个都会答你前者，但身体却诚实地选择后者。

假如一年赌得十零廿只马，第九场「翠红」可以系呢二十分之一。呢只马仍有不少虚分，虽则呢场对手唔少，不过各存疑点，喺疑点利益归于「翠红」之下，今场执个一档，或会成为汪洋大海之中嘅浮台。游水游咗八场之后，第九场上浮台歇一歇，等收钱。

第九场    9    翠红    5    爱马善    10    真心传奇
第十一场    4    一定超    8    火焰闪烁    5    白鹭金刚

