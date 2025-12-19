Ian心水│「旋风传奇」五班千四恶

第一场「旋风传奇」上季跑五班千四打开胜门，其后在四班也可再捷，路程性能不用怀疑。今季五战以首回合表现最佳，跑四班千四仅负于「星运少爵」，却能击败之后补中的「做好自己」。上仗回降五班，却转战不合脚法的谷草一哩，落第情有可原，今次回师胜途兼强配纪仁安，不能忽视。对手方面，「飞跃凯旋」上仗赢马姿态出色，可惜其后因心脏有问题而被逼退赛，近日试闸走势无不妥，仍要留意。

第十一场是水准极高的赛事，多驹都有力挑战四岁马系列赛。「一定超」上仗首次增程跑千六，终点前超越「美丽星晨」仅胜，经此场硬仗后可望更进一步。对手方面，「白鹭金刚」近两战均以超班姿态赢马，观其走势增程应更合适。「神驰」过往跑千四最首本，今季三战均后上不及，今次增程跑千六存在变数，若一众质新马失准，有机可乘。

第一场 2 旋风传奇 6 飞跃凯旋 4 拚搏

第十一场 4 一定超 5 白鹭金刚 2 神驰