Ian心水│「旋风传奇」五班千四恶

名家专栏
更新时间：19:09 2025-12-19 HKT
发布时间：19:09 2025-12-19 HKT

第一场「旋风传奇」上季跑五班千四打开胜门，其后在四班也可再捷，路程性能不用怀疑。今季五战以首回合表现最佳，跑四班千四仅负于「星运少爵」，却能击败之后补中的「做好自己」。上仗回降五班，却转战不合脚法的谷草一哩，落第情有可原，今次回师胜途兼强配纪仁安，不能忽视。对手方面，「飞跃凯旋」上仗赢马姿态出色，可惜其后因心脏有问题而被逼退赛，近日试闸走势无不妥，仍要留意。

第十一场是水准极高的赛事，多驹都有力挑战四岁马系列赛。「一定超」上仗首次增程跑千六，终点前超越「美丽星晨」仅胜，经此场硬仗后可望更进一步。对手方面，「白鹭金刚」近两战均以超班姿态赢马，观其走势增程应更合适。「神驰」过往跑千四最首本，今季三战均后上不及，今次增程跑千六存在变数，若一众质新马失准，有机可乘。

第一场    2    旋风传奇    6    飞跃凯旋    4    拚搏
第十一场    4    一定超    5    白鹭金刚    2    神驰

最Hit
郑秀文整个星期往返医院  眼有泪光精神恍惚令人心疼  毕生挚爱留医8日：零碎中前行
影视圈
7小时前
63岁前TVB男星现身街头须发皆白 收入插水离巢转行卖鱼 被细24年女友狠撇认有第三者
影视圈
10小时前
87岁梁爱宣布入住老人院环境大公开 一生坎坷丧夫丧子回港独居多年：老来求去得舒服
影视圈
9小时前
(左至右) 许绮惠、霍露明、杨忠萍、李秋石及Jayant Dave
数码港与政府、业界㩦手建立数码安全屏障 以AI重塑网络安全攻防新格局
创科资讯
47分钟前
宏福苑五级火殉职消防何伟豪出殡
03:11
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪出殡 一代英魂长眠浩园 同袍：你是我们的英雄
突发
9小时前
东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿
影视圈
21小时前
「借钱党」荃湾活跃 长发女凭一可怜理由 周街借钱搭车回家 问完又问有街坊连中两元
时事热话
6小时前
伊利沙伯医院走犯│疑犯换衫逃至元朗终落网 被按地制服相片曝光
01:15
突发
2小时前
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
旅游
2025-12-17 18:00 HKT
夜夜奸自闭智障继女 铝窗工认6罪重囚14年半 官指被告未流露一丝悔意
社会
7小时前