Dickson心水│「创科群英」周六冷品

名家专栏
更新时间：19:07 2025-12-19 HKT
发布时间：19:07 2025-12-19 HKT

赌马的人常说︰「星期六跑马一定爆冷！」事实是否如此？笔者不太清楚，但今个赛日确有不少热门缺乏根据，决定博一博，尝试提供有爆冷机会的马匹给大家。

第六场四班1400米，「创科群英」上季第二仗初跑此程交出追劲得第五。今季首回合再战千四，偏偏遇上软地场合只得第七。然而，牠接战能提升名次得殿军，以颈位之差输给「开心五月」，再看同样后上的「心雄雄」与「金钻精灵」，再出虽然麻麻，但隔仗亦跑入三甲，隐约暗示牠们已在有利评分区，但要进步才能获胜。「创科群英」近两战选择增程跑1600米，结果获一季。今次缩程再临，遇一批弱旅要留神。

第十场三班草地1400米，「狼来了」上仗闸前疯狂落飞，最后落至32倍却跑第七，但直路于大外叠交出凌厉追劲，这次卷土重来，若再落飞，可能真的狼来了！

第六场    11    创科群英
第十场    12    狼来了

