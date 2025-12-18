甜甜小记│黄志航育马悟出人生道理

「银腾」及团体马「勇霸龙」马主黄志航，是少数参与育马的马主，他勇于接受挑战并从育马中悟出人生道理。

黄志航于2021年澳洲周岁马匹拍卖会以三十五万澳元买入「炯炯有神」，当年牠是其父糸Street Boss在全澳纽周岁拍卖会中的最高价成交。黄志航说：「我心想『炯炯有神』的母亲只是一匹乡村四岁处女马赛的头马，竟然可生出一匹型格俊俏的高价子嗣，令我萌生购入其母的想法。于是我通过澳洲马贩，跟母马牧场洽购『炯炯有神』的母亲，之后安排牠跟Street Boss配种，2022年诞下一匹马仔，于2024年同一个拍卖会出售，由姚本辉购入，正是现时在港服役的『各丝各法』。」

虽然黄志航加入育马界时间不长，但百分百投入，他说：「每年我会在马仔出生的季节前往澳洲待产，每当有小马出生，我会争取第一时间去看BB。我跟随母马牧场的主人，一起开车运送母马去配种，很多时来回要好多小时车程，途中只会在加油站食个汉堡包医肚，之后又匆匆赶路，但我乐在其中。母马配种后，牧场会在首十五天帮牠们验孕，我经常留意着手机短讯，最渴望收到Positive的讯息，如果是Negative，就要重新等待下一次排卵期；如果三十天和四十五天的结果都是Positive的话，母马就算正式安全怀孕了！」

目前黄志航在澳洲养有一匹马女Lavandula，由他亲自培育，今年取得三连胜，令黄志航大感满足，他说：「Lavandula现时在澳洲服役成绩不错，想起见牠出生时第一次站立，到周岁做驯服工夫（Break in）、基础训练，之后接受操练、试闸及正式出赛，再到赢取头马，给予我很大满足感。」

现在黄志航拥有二十匹母马，在育马历程中，他曾面对不少难关：「我觉得育马非常需要运气，我试过多次牝马接近临盆时不幸流产，令人痛心；但自从我参与育马之后，锻炼出耐性及面对现实的心态，现在即使面对难题，也能处之泰然。」

陈嘉甜