Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

甜甜小记│黄志航育马悟出人生道理

名家专栏
更新时间：00:30 2025-12-18 HKT
发布时间：00:30 2025-12-18 HKT

「银腾」及团体马「勇霸龙」马主黄志航，是少数参与育马的马主，他勇于接受挑战并从育马中悟出人生道理。

黄志航于2021年澳洲周岁马匹拍卖会以三十五万澳元买入「炯炯有神」，当年牠是其父糸Street Boss在全澳纽周岁拍卖会中的最高价成交。黄志航说：「我心想『炯炯有神』的母亲只是一匹乡村四岁处女马赛的头马，竟然可生出一匹型格俊俏的高价子嗣，令我萌生购入其母的想法。于是我通过澳洲马贩，跟母马牧场洽购『炯炯有神』的母亲，之后安排牠跟Street Boss配种，2022年诞下一匹马仔，于2024年同一个拍卖会出售，由姚本辉购入，正是现时在港服役的『各丝各法』。」

虽然黄志航加入育马界时间不长，但百分百投入，他说：「每年我会在马仔出生的季节前往澳洲待产，每当有小马出生，我会争取第一时间去看BB。我跟随母马牧场的主人，一起开车运送母马去配种，很多时来回要好多小时车程，途中只会在加油站食个汉堡包医肚，之后又匆匆赶路，但我乐在其中。母马配种后，牧场会在首十五天帮牠们验孕，我经常留意着手机短讯，最渴望收到Positive的讯息，如果是Negative，就要重新等待下一次排卵期；如果三十天和四十五天的结果都是Positive的话，母马就算正式安全怀孕了！」

目前黄志航在澳洲养有一匹马女Lavandula，由他亲自培育，今年取得三连胜，令黄志航大感满足，他说：「Lavandula现时在澳洲服役成绩不错，想起见牠出生时第一次站立，到周岁做驯服工夫（Break in）、基础训练，之后接受操练、试闸及正式出赛，再到赢取头马，给予我很大满足感。」

现在黄志航拥有二十匹母马，在育马历程中，他曾面对不少难关：「我觉得育马非常需要运气，我试过多次牝马接近临盆时不幸流产，令人痛心；但自从我参与育马之后，锻炼出耐性及面对现实的心态，现在即使面对难题，也能处之泰然。」

陈嘉甜

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
宏福苑五级火︱廉署再拘两人 消息为宏福苑新旧业主立案法团主席
01:51
宏福苑五级火︱廉署再拘两人 消息为宏福苑新旧业主立案法团主席
突发
6小时前
冯盈盈锐意转型挑战大尺度？再贴喷血级内衣照片 优美身段深邃上围冲击眼球
冯盈盈锐意转型挑战大尺度？再贴喷血级内衣照片 优美身段深邃上围冲击眼球
影视圈
9小时前
奥斯卡2026｜《破‧地狱》止步初选名单 《国宝》与《选择有罪》跻身「最佳国际电影」15强
奥斯卡2026｜《破‧地狱》止步初选名单 《国宝》与《选择有罪》跻身「最佳国际电影」15强
影视圈
10小时前
消委会交友配对︱资深婚介拆解中女择偶三大迷思 「睇落唔似40岁」有优势？ 「MBA只系一堆英文字母」
交友配对︱资深婚介拆解中女择偶三大迷思 「睇落唔似40岁」有优势？ 「MBA只系一堆英文字母」
社会
13小时前
港女葵芳午膳疑被「搭枱」食霸王餐？ 埋单离场始知「贵咗咁多！」 网民：俾钱前要睇单
港女葵芳午膳疑被人「搭枱」呃食霸王餐？ 埋单离场始知「贵咗咁多！」 网民：俾钱前要睇单
饮食
9小时前
Janice Man文咏珊秘密产子后首曝光 见证「黄金新娘」惊人背景 婚宴奢华直逼古代宫廷
Janice Man文咏珊秘密产子后首曝光 见证「黄金新娘」惊人背景 婚宴奢华直逼古代宫廷
影视圈
7小时前
移英女星真实状态撞样郑裕玲？感情状况疑有着落 为心爱的人坚持做这件事
移英女星真实状态撞样郑裕玲？感情状况疑有着落 为心爱的人坚持做这件事
影视圈
14小时前
中九龙绕道（油麻地段）通车！九巴增2条特快线33X、252S  屯门、荃湾直接往返东九龙 不经黄大仙、龙翔道
03:08
中九龙绕道（油麻地段）通车！九巴增2条特快线33X、252S  屯门、荃湾直接往返东九龙 不经黄大仙、龙翔道
生活百科
2025-12-16 18:29 HKT
苏民峰豪宅内貌曝光独特品味 书柜弧形设计尽显格调处处藏风水布局玄机
苏民峰豪宅内貌曝光独特品味 书柜弧形设计尽显格调处处藏风水布局玄机
影视圈
8小时前
除夕跨年烟花汇演取消 旅发局：倒数活动移师中环遮打道行人专用区
除夕跨年烟花汇演取消 旅发局：倒数活动移师中环遮打道行人专用区
社会
4小时前