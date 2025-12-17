廖事如神│「北地烈马」落班有「航」

国际赛圆满落幕，四场一级赛的赛果可谓意料之中。除香港瓶由级数较高的「同工之妙」夺冠，其余三场均由香港三强守住。赛后有论调指香港未有好马接班属言之尚早，即使一级赛中无异军突起，但不代表无新星静待爆发。

第五场四班千二，不少参战马均有近绩。重返四班的「北地烈马」上季出道时三岁，经过三场条件限制赛后转战谷草，旋即于同场同程交出好表现，及后更两度于此程赢马；升上三班后虽未有承接，但重返四班兼潜力未尽，今仗应有胜算。「胜多多」路程专家且日渐进步，复课状态依然理想，续配最佳拍档霍宏声，加分后仍可争位。「雷神太保」于此程一再跑近，于四班总算站稳阵脚，但碍于处女马配潘顿一定成热，作配更合。「比特星」实而不华，麦道朗早前亲试表现不俗，暂时性能上仍相对均速尺寸，排四档跟好位应有助发挥。

第九场三班一哩，不少马曾胜同程。「南区之星」初跑谷草一哩赢得轻松，路程性能毋庸置疑，上仗排十二档起步，负顶磅全程走三叠才走样，试闸步头爽朗有力，休息四周后再临阵，档位大幅内移形势转佳，加上跑法机动，值得倚重。「有财有势」上季两捷后评分似饱和，今季却一再交出强横后劲追近，复课工夫一式一样，老蔡务求保持马匹状态平稳，马匹忠心例追一段，要拖。「劲好运」乘勇打叠两W，上仗赢马姿态甚惊人，评分大幅上升，要打叠三捷并不容易。「劲进驹」若能尽早切入，随时跑近。

廖浩贤精选

第五场 1 北地烈马 拖 2 胜多多

6 雷神太保 7 比特星

第九场 2 南区之星 拖 4 有财有势

6 劲好运 12 劲进驹

