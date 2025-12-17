Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

亨利拆局│练马师王吼方嘉柏

名家专栏
更新时间：02:00 2025-12-17 HKT
发布时间：02:00 2025-12-17 HKT

上期国际赛日，练马师王赛果异常紧凑，多个仓口交出1W1P，最终姚本辉起孖夺24分已封王，以沙田跑足十场而言，分数实在极低，相信这是偶发现象，并无任何参考价值。

讲开参考，回看近两期谷战都是方嘉柏天下，前次12月3日夺46分，上周三再夺40分封王，两次都是高分封王，极具说服力，赛果已说明，方厩马在踏入十二月全面出击，攻势一日未见回软，都要高度重视。事实上，方仔今晚兵分七路多数质态俱备，谷草练马师王随时冧庄！

重点争分马方面，「贤心星」上仗走位一百分也搏失无疑有点失望，但今仗排档更靓，布文亦肯再骑值得信赖。「坚多福」初跑二千二当然要估，但季内曾经赢马，也曾在四班入位，级数略高于今组对手，再者上仗走位稍蚀亦放入季军，近况有保证，应可帮手争分。「星运少爵」有千四级数，转战谷草遇上千二拆三组，计死数非常突出。「好好恋爱」上仗可能是弱组亚军，不过始终蚀了三叠，不宜批死。

目标：方嘉柏

赔率：3.5

全日恶马 第二场：贤心星

练马师王最佳投注时机：第一场前
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
51岁前港姐嫁入豪门26年 现身《流行都市》自爆曾患抑郁 想做一事被老公斥嘥钱？
51岁前港姐嫁入豪门26年 现身《流行都市》自爆曾患抑郁 想做一事被老公斥嘥钱？
影视圈
18小时前
亡父红白蓝袋引爆全网泪点！港女半夜发帖揭孝顺子女「最痛秘密」：不敢打开｜Juicy叮
亡父红白蓝袋引爆全网泪点！港女半夜发帖揭孝顺子女「最痛秘密」：不敢打开｜Juicy叮
时事热话
11小时前
新闻女王2丨三金男配袁富华「教材级变脸」演技封神！网民洗版式激赞：连牙都识做戏
新闻女王2丨三金男配袁富华「教材级变脸」演技封神！网民洗版式激赞：连牙都识做戏
影视圈
7小时前
将军澳城巴机场巴士线A28X｜经中九龙绕道 日出康城45分钟直达机场/港珠澳大桥
将军澳城巴机场巴士线A28X｜经中九龙绕道 日出康城45分钟直达机场/港珠澳大桥
生活百科
13小时前
连锁快餐店长者优惠！指定早餐系列减$3 一连七日凭乐悠咭即享
连锁快餐店长者优惠！指定早餐系列减$3 一连七日凭乐悠咭即享
饮食
14小时前
中九龙绕道（油麻地段）通车！九巴增2条特快线33X、252S  屯门、荃湾直接往返东九龙 不经黄大仙、龙翔道
03:08
中九龙绕道（油麻地段）通车！九巴增2条特快线33X、252S  屯门、荃湾直接往返东九龙 不经黄大仙、龙翔道
生活百科
8小时前
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
影视圈
2025-12-15 20:00 HKT
张坚庭荣升做外父！饮女婿茶「强忍泪水」女儿结婚金光闪闪巨型流星锤贵气逼人
张坚庭荣升做外父！饮女婿茶「强忍泪水」女儿结婚金光闪闪巨型流星锤贵气逼人
影视圈
9小时前
《爱回家》「亿元驸马」人生胜利组！与富贵女友求婚半年荣升人父 囡囡萌照流出微丝细眼似足爹哋
《爱回家》「亿元驸马」人生胜利组！与富贵女友求婚半年荣升人父 囡囡萌照流出微丝细眼似足爹哋
影视圈
3小时前
连锁酒楼「富贵两餸饭」！上汤龙虾+小菜$78 烧味饭/斩料$40起 只限一分店供应
连锁酒楼「富贵两餸饭」！上汤龙虾+小菜$78 烧味饭/斩料$40起 只限一分店供应
饮食
15小时前