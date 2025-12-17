亨利拆局│练马师王吼方嘉柏

上期国际赛日，练马师王赛果异常紧凑，多个仓口交出1W1P，最终姚本辉起孖夺24分已封王，以沙田跑足十场而言，分数实在极低，相信这是偶发现象，并无任何参考价值。

讲开参考，回看近两期谷战都是方嘉柏天下，前次12月3日夺46分，上周三再夺40分封王，两次都是高分封王，极具说服力，赛果已说明，方厩马在踏入十二月全面出击，攻势一日未见回软，都要高度重视。事实上，方仔今晚兵分七路多数质态俱备，谷草练马师王随时冧庄！

重点争分马方面，「贤心星」上仗走位一百分也搏失无疑有点失望，但今仗排档更靓，布文亦肯再骑值得信赖。「坚多福」初跑二千二当然要估，但季内曾经赢马，也曾在四班入位，级数略高于今组对手，再者上仗走位稍蚀亦放入季军，近况有保证，应可帮手争分。「星运少爵」有千四级数，转战谷草遇上千二拆三组，计死数非常突出。「好好恋爱」上仗可能是弱组亚军，不过始终蚀了三叠，不宜批死。

目标：方嘉柏

赔率：3.5

全日恶马 第二场：贤心星

练马师王最佳投注时机：第一场前

