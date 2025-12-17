波仔至醒灵活玩│「金驹永腾」成冷可敲

今年香港国际赛圆满结束，四场头马亦实至名归，当日直路内栏不利程度甚为严重，在《赛马日在线》的留言区见大家略为替「嘉应高升」担心，但潘顿开闸后的表现，彷似跟大家说「Trust me. Don't Worry！」马王亦确实赢得漂亮，当潘顿发挥出高水准时，骑功确无可挑剔。

早前董明朗已交还骑师牌照，且返回南非首战即有马赢，季初曾由牠执缰的「做好自己」、「蜜蜜送」之后换人都能取胜，是晚上阵的「醒目先驹」及「超霸胜」，上仗都由其策骑，且看会否再有宝藏出现。

笔者今晚敲一匹半冷，虽然近仗非由董明朗策骑，但上季曾经在其胯下有过走势，正是第六场「金驹永腾」；回看上季676场次，起步后即拖后角逐蚀慢步速，弯尾仍未催策起动，更是最后一匹入直路，但末段可紧跟今季有表现的「黑桃火箭」及「争金夺冠」同到终点，足见有一定作战能力。

今赛前「金驹永腾」被安排于从化操练，或有新鲜感刺激，现阶段比上述一仗时减去十二分，且排二排档不俗，成冷可敲。



波仔灵活玩过关提供：

第三场 二重彩 4 复式胆拖 1 2 6 9

第六场 WP 3

第九场 单T 2胆拖 1 3 4 6 12

混合过关三串四 共276注

