Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

波仔至醒灵活玩│「金驹永腾」成冷可敲

名家专栏
更新时间：02:00 2025-12-17 HKT
发布时间：02:00 2025-12-17 HKT

今年香港国际赛圆满结束，四场头马亦实至名归，当日直路内栏不利程度甚为严重，在《赛马日在线》的留言区见大家略为替「嘉应高升」担心，但潘顿开闸后的表现，彷似跟大家说「Trust me. Don't Worry！」马王亦确实赢得漂亮，当潘顿发挥出高水准时，骑功确无可挑剔。

早前董明朗已交还骑师牌照，且返回南非首战即有马赢，季初曾由牠执缰的「做好自己」、「蜜蜜送」之后换人都能取胜，是晚上阵的「醒目先驹」及「超霸胜」，上仗都由其策骑，且看会否再有宝藏出现。

笔者今晚敲一匹半冷，虽然近仗非由董明朗策骑，但上季曾经在其胯下有过走势，正是第六场「金驹永腾」；回看上季676场次，起步后即拖后角逐蚀慢步速，弯尾仍未催策起动，更是最后一匹入直路，但末段可紧跟今季有表现的「黑桃火箭」及「争金夺冠」同到终点，足见有一定作战能力。

今赛前「金驹永腾」被安排于从化操练，或有新鲜感刺激，现阶段比上述一仗时减去十二分，且排二排档不俗，成冷可敲。


波仔灵活玩过关提供：

第三场 二重彩    4 复式胆拖 1 2 6 9
第六场 WP    3
第九场 单T    2胆拖 1 3 4 6 12
混合过关三串四    共276注
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
51岁前港姐嫁入豪门26年 现身《流行都市》自爆曾患抑郁 想做一事被老公斥嘥钱？
51岁前港姐嫁入豪门26年 现身《流行都市》自爆曾患抑郁 想做一事被老公斥嘥钱？
影视圈
18小时前
亡父红白蓝袋引爆全网泪点！港女半夜发帖揭孝顺子女「最痛秘密」：不敢打开｜Juicy叮
亡父红白蓝袋引爆全网泪点！港女半夜发帖揭孝顺子女「最痛秘密」：不敢打开｜Juicy叮
时事热话
11小时前
新闻女王2丨三金男配袁富华「教材级变脸」演技封神！网民洗版式激赞：连牙都识做戏
新闻女王2丨三金男配袁富华「教材级变脸」演技封神！网民洗版式激赞：连牙都识做戏
影视圈
7小时前
将军澳城巴机场巴士线A28X｜经中九龙绕道 日出康城45分钟直达机场/港珠澳大桥
将军澳城巴机场巴士线A28X｜经中九龙绕道 日出康城45分钟直达机场/港珠澳大桥
生活百科
13小时前
连锁快餐店长者优惠！指定早餐系列减$3 一连七日凭乐悠咭即享
连锁快餐店长者优惠！指定早餐系列减$3 一连七日凭乐悠咭即享
饮食
14小时前
中九龙绕道（油麻地段）通车！九巴增2条特快线33X、252S  屯门、荃湾直接往返东九龙 不经黄大仙、龙翔道
03:08
中九龙绕道（油麻地段）通车！九巴增2条特快线33X、252S  屯门、荃湾直接往返东九龙 不经黄大仙、龙翔道
生活百科
8小时前
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
影视圈
2025-12-15 20:00 HKT
张坚庭荣升做外父！饮女婿茶「强忍泪水」女儿结婚金光闪闪巨型流星锤贵气逼人
张坚庭荣升做外父！饮女婿茶「强忍泪水」女儿结婚金光闪闪巨型流星锤贵气逼人
影视圈
9小时前
《爱回家》「亿元驸马」人生胜利组！与富贵女友求婚半年荣升人父 囡囡萌照流出微丝细眼似足爹哋
《爱回家》「亿元驸马」人生胜利组！与富贵女友求婚半年荣升人父 囡囡萌照流出微丝细眼似足爹哋
影视圈
3小时前
连锁酒楼「富贵两餸饭」！上汤龙虾+小菜$78 烧味饭/斩料$40起 只限一分店供应
连锁酒楼「富贵两餸饭」！上汤龙虾+小菜$78 烧味饭/斩料$40起 只限一分店供应
饮食
15小时前