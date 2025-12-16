Ian心水│「幸运同行」人强马勇

蔡约翰暂得八场头马，但上季攻势在十二月才正式展开，今期出马六匹，提防静极思动。

第一场「幸运同行」二十四战得一冠两亚，整体成绩未如理想，然而上季跑谷草二千二，可击败今季三捷的「客家之光」与路程专家「管之友」，表现出色。今季已六度上阵，近两仗走势明显复苏，今仗更强配麦道朗，而且回降五班，应可赚取班利，胜望甚高。对手方面，「禾道威」能力不俗，可惜起步经常失机，因而影响发挥，尽管今仗首度增程跑二千二，但观其脚法及血统料可应付，若能改善出闸问题，居五班是虎入羊群。此外，「坚多福」今季表现稳定，虽然从未角逐大长途，但方厩近期手风顺，加上跑法主动，或能为潘大卫带来在港首场头马。

第二场「飞跃精英」近三仗转至新马房后表现不俗，上仗若非受制于外档，应可构成更大威胁，今仗排位转佳，值得留意。对手方面，「专家」上仗临场被捧成大热，最终三甲不入，表现令人失望，论马近期状态仍佳，也有能力跑近。

第一场：1幸运同行、4禾道威、3坚多福

第二场：10飞跃精英、11专家、5魅力星