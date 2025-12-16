Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Ian心水│「幸运同行」人强马勇

名家专栏
更新时间：18:42 2025-12-16 HKT
发布时间：18:42 2025-12-16 HKT

蔡约翰暂得八场头马，但上季攻势在十二月才正式展开，今期出马六匹，提防静极思动。

第一场「幸运同行」二十四战得一冠两亚，整体成绩未如理想，然而上季跑谷草二千二，可击败今季三捷的「客家之光」与路程专家「管之友」，表现出色。今季已六度上阵，近两仗走势明显复苏，今仗更强配麦道朗，而且回降五班，应可赚取班利，胜望甚高。对手方面，「禾道威」能力不俗，可惜起步经常失机，因而影响发挥，尽管今仗首度增程跑二千二，但观其脚法及血统料可应付，若能改善出闸问题，居五班是虎入羊群。此外，「坚多福」今季表现稳定，虽然从未角逐大长途，但方厩近期手风顺，加上跑法主动，或能为潘大卫带来在港首场头马。

第二场「飞跃精英」近三仗转至新马房后表现不俗，上仗若非受制于外档，应可构成更大威胁，今仗排位转佳，值得留意。对手方面，「专家」上仗临场被捧成大热，最终三甲不入，表现令人失望，论马近期状态仍佳，也有能力跑近。

第一场：1幸运同行、4禾道威、3坚多福
第二场：10飞跃精英、11专家、5魅力星

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
51岁前港姐嫁入豪门26年 现身《流行都市》自爆曾患抑郁 想做一事被老公斥嘥钱？
51岁前港姐嫁入豪门26年 现身《流行都市》自爆曾患抑郁 想做一事被老公斥嘥钱？
影视圈
10小时前
港男深圳按摩点「名媛」大奇遇！真人现身视觉冲击太震撼：「知道会骗人，但谂唔到咁夸张」｜Juicy叮
港男深圳按摩点「名媛」大奇遇！真人现身视觉冲击太震撼：「知道会骗人，但谂唔到咁夸张」｜Juicy叮
时事热话
9小时前
亡父红白蓝袋引爆全网泪点！港女半夜发帖揭孝顺子女「最痛秘密」：不敢打开｜Juicy叮
亡父红白蓝袋引爆全网泪点！港女半夜发帖揭孝顺子女「最痛秘密」：不敢打开｜Juicy叮
时事热话
3小时前
罗湖水贝有商场在厕所设智能玻璃，违规吸烟会秒变透明。小红书
00:17
反吸烟大绝︱罗湖商场设智能设备 厕格抽烟玻璃秒变透明︱有片
即时中国
9小时前
连锁快餐店长者优惠！指定早餐系列减$3 一连七日凭乐悠咭即享
连锁快餐店长者优惠！指定早餐系列减$3 一连七日凭乐悠咭即享
饮食
6小时前
《爱回家》「亿元驸马」绿叶求婚半年秘密荣升人父 囡囡百日宴萌照流出
《爱回家》「亿元驸马」绿叶求婚半年秘密荣升人父 囡囡百日宴萌照流出
影视圈
8小时前
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
影视圈
23小时前
连锁酒楼「富贵两餸饭」！上汤龙虾+小菜$78 烧味饭/斩料$40起 只限一分店供应
连锁酒楼「富贵两餸饭」！上汤龙虾+小菜$78 烧味饭/斩料$40起 只限一分店供应
饮食
7小时前
将军澳城巴机场巴士线A28X｜经中九龙绕道 日出康城45分钟直达机场/港珠澳大桥
将军澳城巴机场巴士线A28X｜经中九龙绕道 日出康城45分钟直达机场/港珠澳大桥
生活百科
5小时前
世一好手澳洲骑师麦道朗将于本月二十日周末沙田作告别战，他暂时卜定「帅帅友福」等共十匹坐骑。
麦道朗告别战骑十驹
马圈快讯
2025-12-15 17:30 HKT