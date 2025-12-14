波仔至醒灵活玩│「满心星」施回马枪

每个赛季的高潮，当然是一年一度的香港国际赛，今年较特别是四场杯赛都有上届冠军进行卫冕战，假如齐齐胜出可谓一时佳话；另倘若「浪漫勇士」再度胜出香港杯的话，便是首匹四胜国际赛的马匹，届时记得为佢打气喇。

今期六宝奖虽无多宝，但第五场及第八场可能一只搞掂，注数不多也可动动脑筋。三T有九百万多宝，两个彩池都牵涉颇混乱的第六场；此场赛事的热门马「君子传承」、「安可」均出自201场次，该役属85分为上限的二千米赛事，刨马时须注意各驹负磅与今仗之不同。

回说明日第六场，喜欢负中磅上阵的「满心星」，上仗虽然名次倒退，但前中段步速偏慢，而尾两段快，对后上马极不利，而直路最后三百米才展开冲刺的牠可谓尽蚀形势，败绩未可作准。

回看「满心星」前仗采取前置跑法，可跟之后再于三班入位的「奔放」，甚至二班差点胜出的「非惟侥幸」同到终点，足见其近况不弱，居三班仍有周旋余地。观乎今仗前置马不多，千八米排外档起步后有足够时间取位，「满心星」形势未必太差，成冷可施回马枪。

波仔灵活玩过关提供：

第二场 WP 3 8对碰

第三场 单T 1胆拖3 4 6 10 11

第六场 WP 10

混合过关三串四 共148注