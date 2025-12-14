亨利拆局│练马师王吼廖康铭
更新时间：02:00 2025-12-14 HKT
发布时间：02:00 2025-12-14 HKT
发布时间：02:00 2025-12-14 HKT
今日举行四项一级赛，除了香港瓶向来是港队弱项，其余三场大赛都由港队明星马摆擂台，分别是「嘉应高升」、「祝愿」和「浪漫勇士」，牠们备受关注的同时，估计希、廖、沈的练马师王也会连带惹飞。但要留意，过往「嘉应高升」每次赢马，同日希厩攻势未见特别庞大；至于沈厩今期得三驹上阵，恐怕唔够筹码争取封王。
剩下的廖康铭，数据显示最要留意。因为翻查「祝愿」季内三战两胜，两次赢马当日都由廖康铭封王！9月28日夺2W3P，10月19日则获2W2P，就算「祝愿」上仗梗颈四当日，廖厩也夺一冠两季两殿，由头搏到尾！所以「祝愿」今日重临，应有厩侣配合出击，练马师王一于捧廖康铭。
重点争分马方面，「祝愿」上仗跟前遇超快步速都只输一身位，踏入五岁更进一步。「千杯不醉」上仗快放都入位，证明居四班有利。「穿甲战鹰」北上约个半月储新鲜感，缩程应有所图。「飞雪神驹」上仗冲得劲，巴西马渐入佳境。
目标：廖康铭
赔率：7.5
全日恶马 第七场：祝愿
练马师王最佳投注时机：第一场前
