Ian心水│「威利金箭」一矢中的

第九场「久久为升」来港前在澳洲三战获两冠一亚，表现稳定。来港后首战跑田草三班千二米，仅以一个身位负于明星马「小鸟天堂」而得亚军，走势悦目。其后两仗均因赛事形势及际遇欠佳而未能上名，十分欠运；今仗排位佳，若早段能占取主动位置，有力打开在港胜门。对手方面，「荣骏大道」在港三战均所负不远，上仗早段留守接近包尾，末段冲刺凌厉，最终仅以三个多马位负于头马「白鹭金刚」，表现愈见进步；今仗若赛事步速够快，便有机会闯入三甲。此外，「正义波」上仗初出跟守前列，末段仍奋力争先，最终负于「富国兄弟」及「小鸟天堂」，却能击败「一生好彩」及「膨才」等驹，赛事水准颇佳；经上仗砥砺后，状态可望更进一步，值得加入考虑。

第十场「威利金箭」是高价自购马，上仗在港初出跑田草三班千二米，仅以半个马位不敌「天赐喜」而屈居亚军，表现令人满意；复课状态有进无退，今仗负磅甚轻，而且强配韦纪力，属马胆之材。对手方面，「永远美丽」最近角逐二班赛已追溯至2023年4月，其后大部分时间均跑级际赛，并曾于2024年捧走一级赛冠军一哩赛，尽管现已七岁，战斗力无疑退化，但今仗配上莫雅，或能制造惊喜。此外，「同样美丽」今季演出稳健，若早段没有受到对手太多压力，或可一放到底。

第九场：3久久为升、14荣骏大道、9正义波

第十场：12威利金箭、1永远美丽、13同样美丽