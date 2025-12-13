Dickson心水│回师胜途「增强」威力

一年一度国际赛日，过往都是大马房开饭日，众驹中，宜重点留意全无赛绩根据的初出自购新马，随时部署今日一鸣惊人！另外也要留意吼今日作季内初出之马，志不在小。

第二场三班千二米，「增强」便是吼大赛日作季内复出战，回看牠上季707场次跑千四米，在布文胯下追入第五，查该赛前六名马匹，除了「绿野飞驰」今季未上阵，其余「喜尊龙」、「南区之星」、「幸运派彩」及「天星」皆季内已胜，可见赛事水准极高。「增强」这次重返千二米是赢马路程，可以信赖。

第三场四班千二米，「遨游波士」今季两战都跑第四，这次终于不用排大外档起步，再者上仗同样前领的「加州本事」再出赢马，相信比牠更蚀的「遨游波士」今仗会更好。。

第二场：3增强

第三场：4遨游波士