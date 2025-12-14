马观微全日心水│「大众福星」潘顿成全

罗富全马房的澳洲自购马「大众福星」，今季两战三班田草千四米，都能在不利形势之下杀入三甲。今仗列阵第九场再战同程，档位内移，可望收复失地。

「大众福星」在上季季中一月十九日登场，进度尚算理想，而且第四战就能在三班田草千四米敲响胜利之门。到五月三十一日此驹赢马加分后再临同程，虽然排在不利的第十一档，沿途留得较后，但最后仍能入Q，班次上不无优势。

今季，「大众福星」续见进步，尽管两战胜程都排在外档，阵上走位欠佳，最终也均可上名，上仗更只是仅负短马头位而已。今仗排第七档，将能更展所长。

马观微