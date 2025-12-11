甜甜小记│黄志航养马兼育马

一般来说，纯种马的寿命约１５至２０年，有位马主好友曾经在外地养过一匹达33岁半的马。香港赛马竞争激烈，有不少马可能因为健康问题、评分过高、不适合香港环境，或其他种种原因，在壮年便要退役。部分马主则选择给予爱驹多一个机会，例如运往外国继续服役。「银腾」和团体马「勇霸龙」马主黄志航有感于「炯炯有神」不太适合香港环境，于是安排马儿转战澳洲，结果闯出一片天地，早前顺利在当地重启胜门，黄志航运用该驹所获得的特别奖金，投放在育马范畴，养马兼育马，可算全情投入。

黄志航和其太太朱淑清在香港、澳洲等地均有养马，如除了泥地高分马「烽烟四喜」、「烽烟载喜」、「炯炯有神」、「骏河湾」等，现时则养有「银腾」和团体马「勇霸龙」。来自澳洲的「炯炯有神」在港服役时，累积两捷，期间有脚伤移除碎骨，马儿重返澳洲后，在当地跑了第二场后，在当地重启胜门。黄志航说：「我觉得『炯炯有神』不适合在香港出赛，所以我把马儿送回澳洲出赛，早前是牠第二次上阵，后上取得胜利。『炯炯有神』以往一直有腰背痛，所以澳洲练马师采用跑步机操练他，减轻牠背部承受压力，该场赛事是BM66（Benchmark 66 基准评分66，是一种根据马匹能力评分来分配负磅的让分赛制），马儿在两岁的时候在澳洲出赛，我帮牠买了VOBIS Gold Bonuses（澳洲维多利亚洲赛马会推出的一项马匹奖金计划），『炯炯有神』重返澳洲胜出，为我赢到特别奖金之外，还有$30000澳元现金劵。由于我是一个育马者，这$30000现金劵，我可以用来支付配种费。」

黄志航涉足育马，是本港少数参与育马的马主，他自2021年开始，购入母马作自行配种之用。黄志航从见证自行培育的马仔BB，由出生到比赛或在周岁拍卖会出售，纵然过程绝不容易和简单，但却带来极大的满足感。

「炯炯有神」在港服役时累积两捷。

马主黄志航今年8月去澳洲马房探望「炯炯有神」。

陈嘉甜