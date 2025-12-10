Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

廖事如神│「富心星」摧枯拉朽

更新时间：13:20 2025-12-10 HKT
发布时间：13:20 2025-12-10 HKT

一年一度国际赛周，今晚国际骑师锦标赛阵容鼎盛，雷神莫雷拉再战香江、天下第一高手莫雅及时复出，加上全球最佳骑师麦道朗及各路好手，阵容是近年最强，而且参战马水准相当不错，势必上演一场龙争虎斗。

「林宝精神」上季出道进度尚可，今季甫增程至千六米即赢马，一来评分减至有利水平，二来本身明显进步，阵上走势更稳定。上仗于172场次初战谷草入Q亦令人眼前一亮，阵上展现良好的平衡力，应付谷草急弯得心应手，仅负于四班稍超的「美丽邂逅」；今仗虽排十档，但对手实力平平，本身复课状态有进，力求补中。「卓越蒨锋」上季两捷同程后评分上升，表现未能承接，惟今季于156场次配黄宝妮突然杀入冷脚，马匹踏入五岁或再有些微进步，是次配硬功的巴米高有助发挥。「友莹仁」同出自172场次，今季表现准绳可续跟进。「颂星」晨课日渐放松，初增程或有惊喜。

「富心星」上季初跑谷草千二即能告捷，蹄下败将「天外迎天」及「宝进」后来分别再赢，赛事水准可信，且即使其后重返三班，仍能与二班头马「八骏巨升」及「年少多好」跑近，证明现居四班能力占优。今次纵使一度缺课，惟强配莫雷拉仍颇具胜望。「当家精神」上仗赢来无疑取位顺利，但今仗排一档有望续赚形势。「三强」今季由郑俊伟接手后，两战同程均获前四，于四班已开始有竞争力。「红钱到」上仗为克服大外档而抢放，步速偏快亦仅败，吕厩马配潘顿上名率极高可信赖。

第三场    7    林宝精神  拖    3    卓越蒨锋
    5    友莹仁    10    颂星
第六场    1    富心星    拖 2    当家精彩
    7    三强    10    红钱到

