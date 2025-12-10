Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

亨利拆局│练马师王吼方嘉柏

名家专栏
更新时间：02:00 2025-12-10 HKT
发布时间：02:00 2025-12-10 HKT

目标：方嘉柏

赔率：1.75

全日恶马 第五场：相映红

练马师王最佳投注时机：第一场前

今晚举行国际骑师锦标赛，不少练马师都积极派兵，其中方嘉柏出马九匹最瞩目，希斯出八匹亦来善不者，其余巫、罗、伍、贺、韦、叶各出马六至七匹。不过讲到可靠性，谷草终于是方嘉柏主场，上周三佢劲夺46分封王，分数之高属季内少见，或启示方厩新一轮攻势正式展开，短期内凡见方仔在谷草摆出强阵，都要特别重视，尤其佢今次与莫雷拉连场合作，似是存心为骑者洗尘，照计应有王者兴，除了方仔练马师王，呢对组合的马匹亦不妨择善赌单场。

重点争分马方面，「相映红」上仗造前快后快段速轻胜两乘许，连同上季首回合入位，确认休出威力劲，今次休息月余兼曾上从化，有助储回新鲜感，交回水准可再捷。「超强六十」上仗蚀二三叠转弯，结果只败给三匹贴栏马，表现不失礼，今次在A栏作赛，就算走蚀位也可减低影响，排十一档分多几蚊更值博。「富裕君子」赛绩显示有利跑新鲜，今次休息足够兼转战谷草，可期再次发挥强横后劲。
 

