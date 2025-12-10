Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

马观微全日心水│「相映红」优而雅之

方嘉柏马房的五岁澳洲马「相映红」，休战接近十个月之后，上仗出战四班谷草一六五○米，进步良多，赢来有余未尽。今仗列阵第五场再战同程，排第二档好位，且由莫雅执缰，将能再下一城。

「相映红」上季在田草千四米及千六米热身之后，移师谷草一六五○米，即能杀入Q脚，只是颈位不敌负轻磅并有场地经验的对手，初显谷草中距离的威力。三个礼拜后再战同程，但可惜排档欠佳，沿途三叠中置，部分时间更要望空，结果都只是仅仅未能上名而已。一月中卷土再来，档位更差，排在十一档，在阵上蚀位极多之下，才未能加入三甲之争。赛后操练放缓，并提早歇暑。

七月中，「相映红」复课后，操练循序渐进。十一月五日复出角逐谷草中距离，排在第六档，沿途走来能跟可斗，而且赢马姿态轻松，可见战斗力大幅提升。赛后再加打磨，今仗可望有更出色的发挥。

