Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

祖马龙心水│「非凡豪杰」潘顿执到宝

名家专栏
更新时间：18:54 2025-12-09 HKT
发布时间：18:54 2025-12-09 HKT

国际骑师锦标赛系马季年度盛事之一，全世界顶尖骑师都空群而出，马迷眼睛系雪亮嘅，既有好骑师亦有好马，梗系要亲身入场欣赏赛事啦！所谓手快有手慢无，祖马龙本着执输行头惨过败家嘅精神，一早上网不断F5订座，可惜都唔成功。好彩呢个世界除咗靠自己，出外最紧要系靠朋友！正如李嘉诚既非律师，亦唔系医生，佢嘅成功都需要好多能人异士协助。不过，李生系知人善任而成功，祖马龙就因为太可怜，靠朋友嘅恻隐之心，终于求得一席座位，得以喺浪琴赛日出席赛事。

千辛万苦得到一个厢房坐位，祖马龙当然要努力刨马！第七场「非凡豪杰」抽到潘顿，班德礼随时益咗下家，唯有叹句走宝；「银亮奔腾」有田草级数，今次强配布文够实在；「劲沙尘」操到弗晒，虽然今季已连场交代，但感觉仍有虚分。按照惯例，祖马龙会将呢三只马投注铁角位置Q，但由于今次非常有信心，或者再补一条单T，相信已经足够了。

第七场    2    非凡豪杰    6    劲沙尘    3    银亮奔腾
第八场    9    飞龙在天    11    三军勇将    3    巴基之胜

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
02:31
大埔宏福苑五级火｜警发现疑似人骨 增至160人死亡 仍有6人失联
突发
2小时前
连锁酒楼12月长者优惠！早茶点心孖宝$20.8 星期一至日适用
连锁酒楼12月长者优惠！早茶点心孖宝$20.8 星期一至日适用
饮食
5小时前
70年代家传户晓小生屡用拐杖出行 忍泪罕谈生死：及时行乐别为难自己 曾有婚外情背叛前妻
70年代家传户晓小生屡用拐杖出行 忍泪罕谈生死：及时行乐别为难自己 曾有婚外情背叛前妻
影视圈
11小时前
邦妮曾宣称12小时内达成「千人斩」。
OnlyFans「千人斩」女网红印尼峇里岛被捕 涉违法拍色情片 面临最高15年监禁
即时国际
7小时前
小巴婆婆与神秘男「宝贝」传情 暧昧讯息曝光疑堕心寒骗局 网民揭长者致命弱点：她不是蠢｜Juicy叮
小巴婆婆与神秘男「宝贝」传情 暧昧讯息曝光疑堕心寒骗局 网民揭长者致命弱点：她不是蠢｜Juicy叮
时事热话
6小时前
被告卢彦铭否认强奸罪。资料图片
无业男涉后楼梯奸已婚女网友 事主供称强奸5、6下后 被告称「我返去拎大麻」便离开
社会
2025-12-08 13:33 HKT
《中年好声音》海儿女神形象崩坏？零滤镜真面目曝光 一部位明显粗壮被指「怪怪哋」
《中年好声音》海儿女神形象崩坏？零滤镜真面目曝光  一部位明显粗壮被指「怪怪哋」
影视圈
23小时前
许绍雄真正死因首曝光 癌细胞扩散至肺部加感染致命 龙嬿而揭亡夫未留遗言：他没想到走那么快
许绍雄真正死因首曝光 癌细胞扩散至肺部加感染致命 龙嬿而揭亡夫未留遗言：他没想到走那么快
影视圈
3小时前
65岁三届影后做妈妈！贴手抱「女儿」照罕露柔情一面 年纪大望有人陪伴得到平静和快乐
65岁三届影后做妈妈！贴手抱「女儿」照罕露柔情一面 年纪大望有人陪伴得到平静和快乐
影视圈
1小时前
元朗大宝冰室肉饼饭惊变流量密码！Threads洗版潮文食评有原因？客人激增店主女儿现身：老豆完全招架唔到
元朗大宝冰室肉饼饭惊变流量密码！Threads洗版潮文食评有原因？客人激增店主女儿现身：老豆完全招架唔到
饮食
3小时前