祖马龙心水│「非凡豪杰」潘顿执到宝

国际骑师锦标赛系马季年度盛事之一，全世界顶尖骑师都空群而出，马迷眼睛系雪亮嘅，既有好骑师亦有好马，梗系要亲身入场欣赏赛事啦！所谓手快有手慢无，祖马龙本着执输行头惨过败家嘅精神，一早上网不断F5订座，可惜都唔成功。好彩呢个世界除咗靠自己，出外最紧要系靠朋友！正如李嘉诚既非律师，亦唔系医生，佢嘅成功都需要好多能人异士协助。不过，李生系知人善任而成功，祖马龙就因为太可怜，靠朋友嘅恻隐之心，终于求得一席座位，得以喺浪琴赛日出席赛事。

千辛万苦得到一个厢房坐位，祖马龙当然要努力刨马！第七场「非凡豪杰」抽到潘顿，班德礼随时益咗下家，唯有叹句走宝；「银亮奔腾」有田草级数，今次强配布文够实在；「劲沙尘」操到弗晒，虽然今季已连场交代，但感觉仍有虚分。按照惯例，祖马龙会将呢三只马投注铁角位置Q，但由于今次非常有信心，或者再补一条单T，相信已经足够了。

第七场 2 非凡豪杰 6 劲沙尘 3 银亮奔腾

第八场 9 飞龙在天 11 三军勇将 3 巴基之胜