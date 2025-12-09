Ian心水│「至旺财」形势造就

韦达与布文合作愉快，由上季至今共取得十场头马，今季便凭「花好月盈」和「当家精彩」建功，今期二人又有三驹携手出击，均是实力分子，值得多加注意。

第一场「至旺财」前仗跑谷草一哩成为大热，却因步速太快而落败，不足为辱。上仗降落五班改配布文，结果仅以颈位不敌近期烂锐的「无极勇将」，表现已算出色。今仗排位理想，加上同场有快马领放，料步速应不会慢，本身可留守内栏有利位置，并在末段伺机而动，赢马机会乐观。对手方面，「骏马之星」今季三战均所负不远，上仗首度增程跑一哩，最终仅以两个马位负于一放到底的「美丽邂逅」而得第六名，经此番砥砺后，演出可望更进一步。

第二场「同喜」在港十六战得一亚两季，成绩令人失望，但上仗角逐谷草千二，仅在终点前才被「东方宝宝」超越而屈居亚军，可见现评分已有回旋余地，今仗再配布文，三甲甚稳健。对手方面，「东方魅影」今仗改配潘顿更具威力，论马亦有进步空间。

第一场 3 至旺财 2 骏马之星 8 龙又生

第二场 6 同喜 7 东方魅影 3 精英至尊