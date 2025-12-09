Dickson心水│「卓越蒨锋」信巴米高

第三场「卓越蒨锋」前仗改配黄宝妮能大后上获亚，当时一起冲刺的马匹，「康昌之星」和「禾道威」随后都有佳绩，唯独牠与「祥胜将军」再跑却三甲不入。但回看「卓越蒨锋」上仗表现，小妹入直路拣内叠冲刺，却遇上领放马堕退而无法冲刺，最终才输五个几马位。今次刻意找巴米高执缰，缺点是硬加七磅，但他骑功在小妹之上，值得信赖。

第九场「仁心星」前仗出争谷草一哩，该役「电讯巴打」造极快步速放头，本身则二叠跟前，末段不但没断，反而交出追劲，仅以颈位之差输给「大浪图田」。再看上仗牠与同样跟前的「太阳勇士」齐齐转战田草一哩，结果跑获殿军，「太阳勇士」跑第二，证明前仗赛事水准不俗。「仁心星」今次易配兼增程，有机会获胜。

第三场 3 卓越蒨锋

第九场 7 仁心星