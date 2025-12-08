Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

甜甜小记│「飞轮霸」新胜犹勇

更新时间：15:30 2025-12-08 HKT
发布时间：15:30 2025-12-08 HKT

本周是年度国际赛盛事，本周三晚跑马地将上演国际骑师锦标赛。小记近日在马场内采访，渐渐感受到大赛气氛日渐浓厚。上周三谷草赛事，小记见曾经在香港策骑，现在移居美国并在当地策骑的李宝利和其太太Kimberley一起入场观战。李宝利在香港马圈人缘甚佳，小记见到不少骑练、马主都与李宝利拥抱，大家寒喧一番。Kimberley是一代名将巫斯义的女儿，犹记得当初小记认识她时，她只有十八岁，样子甜美，当初她与李宝利拍拖时，她常常在赛后等待男友放工，非常甜蜜，Kimberley对小记说：「转眼间我和李宝利已有两个小孩子，时间过得真是快，我爸爸巫斯义也会来港欣赏国际赛呢。」

李宝利周三晚谷战共策六驹，第八场的「飞轮霸」新胜犹勇，马主沈墨宁与姚本辉是多年老友，姚本辉当然希望再为沈生建功。另外，叶楚航与李宝利亦是老友鬼鬼，航哥与李宝利合作第二场的「发光发亮」，如果赢马，相信对于这对骑练来说是难忘回忆。

另一边厢，昨日沙田赛事，小记场内见到首届港姐冠军孙泳恩和其女儿宾盈盈入场。每年香港国际赛举行在即，不少海外传媒陆续来港采访和观战，其中宾康的千金女儿宾盈盈是外国传谋赛马记者。小记入行时，宾康已经离开香港马圈，转往美国发展，不少前辈行家对小记说，宾康以往在港从练时，对马经记者很友善，而其女儿宾盈盈也笑容满面，与其父一样予人亲切的感觉。孙泳恩是1973年港姐冠军，在1955年出生，今年是70岁，小记前日在马场内近距离见她，不得不惊叹她保养得宜，似50多岁，身材劲弗，气质满满，保养得宜呢。

宾康女儿宾盈盈（右二）及母亲孙泳恩（左二）。
宾康女儿宾盈盈（右二）及母亲孙泳恩（左二）。

陈嘉甜
 

