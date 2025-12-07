Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

廖事如神│「天天同乐」再度泥料

名家专栏
更新时间：02:00 2025-12-07 HKT
发布时间：02:00 2025-12-07 HKT

国际赛前夕，沙田惯常安排较多泥赛事，草赛则用最窄的C+3栏，戏码骤眼看稍弱，但不少泥赛好手纷纷列阵，赛事水准实际上也不失礼，今日甚至有部分高分马因赛程关系而转战泥地，令赛事增添变数，投注上须审慎。

第八场二班泥地千二米云集一众路程好手，以「天天同乐」最值信赖。此驹上季初跑泥地时已展现极快前速放到，其后久久未再战泥地，返草地却苦无成果。是次休息充足，赛前再加泥闸砥砺，分量十足。「自强不息」扬威于韩国短途锦标固然厉害，但始终远征过后回气需时，上仗谷草非擅长当属热身性质，是次回师首本路程，状态提升须兼顾。「笑傲江湖」上季三连胜后略有阻滞，今季阉后再有进步，上仗让「表之星河」八磅仍几乎擒下对手，表现亮眼。「升泷驹」此程极准，天生速度较佳无惧缩程。

第九场三班泥地一哩。巴西自购马「凯明神驹」来港评八十二分插二班，几经波折后辗转降至四班，终于适应水现真身，上仗跑谷草一哩跟守好位遇偏慢步速，顺利首胜。马匹季初跑泥地同程上名，性能无疑，有望继续反弹。「新意马」上仗于全泥夜赛中，在不太有利于前领马的场地上，一放绝尘令人惊喜，是次再战同程排三档，是必然配脚。「坚有利」今季三战泥赛仍未失三甲，而布文上季曾执缰赢马，证明合拍。「安泰」表现虽欠稳定，但晨课时状态拾级而上，季初跑同程与好手「智跑得」串Q那仗的水准尚可，亦有权争配脚。

廖浩贤精选

第八场    1    天天同乐    2    自强不息
    3    笑傲江湖    6    升泷驹
第九场    13    凯明神驹    1    新意马
    4    坚有利    9    安泰

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
1.2亿六合彩｜头奖半注中派6121万 即睇幸运儿系咪你 !
00:49
1.2亿六合彩｜头奖半注中派6121万 即睇幸运儿系咪你 !
社会
4小时前
大埔宏福苑五级火︱中六合彩四奖 捐一半派彩助宏福苑灾民 善心幸运儿自爆投注经过
大埔宏福苑五级火︱中六合彩四奖 捐一半派彩助宏福苑灾民 善心幸运儿自爆投注经过｜Juicy叮
时事热话
15小时前
许绍雄女儿疑轰男星泄丧礼场内细节：无知同侵犯私隐 嫌疑人曾爆Benz雄继子悼词内容
许绍雄女儿疑轰男星泄丧礼场内细节：无知同侵犯私隐 嫌疑人曾爆Benz雄继子悼词内容
影视圈
6小时前
患大肠癌女星病逝享年73岁 选美出身攻影坛成一代女神 5个月前现身公开活动留最后身影
患大肠癌女星病逝享年73岁 选美出身攻影坛成一代女神 5个月前现身公开活动留最后身影
影视圈
15小时前
林青霞11亿香港豪宅沦陷！遭大量曱甴侵袭尸横遍野 爆发人蟑大战：随时可能组团现身
林青霞11亿香港豪宅沦陷！遭大量曱甴侵袭尸横遍野 爆发人蟑大战：随时可能组团现身
影视圈
12小时前
连锁酒楼火锅放题优惠！$218/位任饮任食 送海鲜盘+安格斯牛+任饮啤酒 只限1分店
连锁酒楼火锅放题优惠！$218/位任饮任食 送海鲜盘+安格斯牛+任饮啤酒 只限1分店
饮食
7小时前
淘宝/拼多多网购衣物爆致癌危机？央视揭有毒染料超标27倍 消委会3招选购贴士
淘宝/拼多多网购衣物爆致癌危机？央视揭有毒染料超标27倍 消委会3招选购贴士
生活百科
15小时前
已离巢TVB视后街头与人爆发「冲突」？惊动警员到场调停 心水清网民睇穿一事：吓一跳
已离巢TVB视后街头与人爆发「冲突」？惊动警员到场调停 心水清网民睇穿一事：吓一跳
影视圈
16小时前
黄日华震撼宣布退出娱乐圈 告别45年演艺生涯 痛失「头号粉丝」成息影主因：唔会去返颠峰
01:50
黄日华震撼宣布退出娱乐圈 告别45年演艺生涯 痛失「头号粉丝」成息影主因：唔会去返颠峰
影视圈
13小时前
两度失婚富二代天王近况流出 闹离婚后罕现身状态曝光 曾陷抑郁、酗酒低谷
两度失婚富二代天王近况流出 闹离婚后罕现身状态曝光 曾陷抑郁、酗酒低谷
影视圈
9小时前