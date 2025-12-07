廖事如神│「天天同乐」再度泥料

国际赛前夕，沙田惯常安排较多泥赛事，草赛则用最窄的C+3栏，戏码骤眼看稍弱，但不少泥赛好手纷纷列阵，赛事水准实际上也不失礼，今日甚至有部分高分马因赛程关系而转战泥地，令赛事增添变数，投注上须审慎。

第八场二班泥地千二米云集一众路程好手，以「天天同乐」最值信赖。此驹上季初跑泥地时已展现极快前速放到，其后久久未再战泥地，返草地却苦无成果。是次休息充足，赛前再加泥闸砥砺，分量十足。「自强不息」扬威于韩国短途锦标固然厉害，但始终远征过后回气需时，上仗谷草非擅长当属热身性质，是次回师首本路程，状态提升须兼顾。「笑傲江湖」上季三连胜后略有阻滞，今季阉后再有进步，上仗让「表之星河」八磅仍几乎擒下对手，表现亮眼。「升泷驹」此程极准，天生速度较佳无惧缩程。

第九场三班泥地一哩。巴西自购马「凯明神驹」来港评八十二分插二班，几经波折后辗转降至四班，终于适应水现真身，上仗跑谷草一哩跟守好位遇偏慢步速，顺利首胜。马匹季初跑泥地同程上名，性能无疑，有望继续反弹。「新意马」上仗于全泥夜赛中，在不太有利于前领马的场地上，一放绝尘令人惊喜，是次再战同程排三档，是必然配脚。「坚有利」今季三战泥赛仍未失三甲，而布文上季曾执缰赢马，证明合拍。「安泰」表现虽欠稳定，但晨课时状态拾级而上，季初跑同程与好手「智跑得」串Q那仗的水准尚可，亦有权争配脚。

廖浩贤精选

第八场 1 天天同乐 2 自强不息

3 笑傲江湖 6 升泷驹

第九场 13 凯明神驹 1 新意马

4 坚有利 9 安泰