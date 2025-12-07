Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

亨利拆局│练马师王吼蔡约翰

名家专栏
更新时间：02:00 2025-12-07 HKT
发布时间：02:00 2025-12-07 HKT

目标：蔡约翰

赔率：4

全日恶马 第五场：一世美丽

练马师王最佳投注时机：第三场前

国际赛前夕，今期戏码一如预期平淡，各仓出马平均，苏伟贤九路兴兵最瞩目，游达荣八驹列阵亦抢眼，其余廖、方、沈、文、吕、贺、罗、蔡各有七匹应战，即是近半数马房兵力相若，局势非常紧凑，随时廿几三十分已封王，使得练马师王难以入手。

乱局来讲，一般是名牌马房相对可靠，正如刚周三本栏介绍方嘉柏，黑夜之神果然不负所托。今次选择捧蔡约翰，主因信佢大赛前夕会提早起筷，部署不会顾此失彼。

重点争分马方面，「一世美丽」前仗初跑千四，表现平平无奇，但上仗戴头罩再战此程即赢马，可能是配备奏效，也可能热身后状态提升，蔡厩马第三仗已胜，随时赢到你唔信！「开心菓」大前仗初出跑田草千二，直路初揾位论尽，望空后可追近再出入Q的「好精神」，今次重游旧口路配潘顿唔似讲玩。「巧眼光」上仗跑泥地一哩，跟前遇快步速亦入位，而且走位相对头二马较蚀，证明脚法亦合泥地，今次缩程降低难度，有冷味。
 

