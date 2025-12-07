Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

波仔至醒灵活玩│「志满同行」条件齐备

名家专栏
更新时间：19:48 2025-12-06 HKT
发布时间：02:00 2025-12-07 HKT

回说季内十一月十五日举行的第八场赛事，即总场次186，因为「超越梦想」在起步后抛下骑师，继而沿着马群的相反方向奔跑，竞赛小组基于安全理由而取消这场赛事，此举非常合理。

虽然总场次186是无效赛事，但各驹的起步反应，以至头四百米鞍上人接收的策骑指示等等，都可以作为参考，所以其赛事影片及赛事资料，现仍放在官方网页内作参阅。

今战出争第三场四班千二米的「志满同行」，在186场次起步反应甚快，在弯位也较「金风万里」 及「会当凌」稍蚀脚程，最后三驹齐齐弹离对手，足见实力不凡。就算撇除此仗唔计，回看上季416场次，当时「志满同行」负一二二磅，可在慢步速劣势下追近之后识赢的「凯旋升」及「英勇快车」，足见其跑田草千二米的威力。

今仗「志满同行」虽属全组最高分马，但只需负一二九磅上阵，计条件颇有利；再者，上仗由奥尔民执缰的「星辰千帅」，赛前骑者亲自替其试闸，最终却选骑「志满同行」，似乎心中有马，后驹值得高度重视。

波仔灵活玩过关提供：

第三场 Q/PQ    1 胆拖 2 5 7
第五场 二重彩    3 复式胆拖2 9 11 12
第八场 WP    3 12对碰
混合过关三串四    共296注
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
1.2亿六合彩｜头奖半注中派6121万 即睇幸运儿系咪你 !
00:49
1.2亿六合彩｜头奖半注中派6121万 即睇幸运儿系咪你 !
社会
4小时前
大埔宏福苑五级火︱中六合彩四奖 捐一半派彩助宏福苑灾民 善心幸运儿自爆投注经过
大埔宏福苑五级火︱中六合彩四奖 捐一半派彩助宏福苑灾民 善心幸运儿自爆投注经过｜Juicy叮
时事热话
15小时前
许绍雄女儿疑轰男星泄丧礼场内细节：无知同侵犯私隐 嫌疑人曾爆Benz雄继子悼词内容
许绍雄女儿疑轰男星泄丧礼场内细节：无知同侵犯私隐 嫌疑人曾爆Benz雄继子悼词内容
影视圈
6小时前
患大肠癌女星病逝享年73岁 选美出身攻影坛成一代女神 5个月前现身公开活动留最后身影
患大肠癌女星病逝享年73岁 选美出身攻影坛成一代女神 5个月前现身公开活动留最后身影
影视圈
15小时前
林青霞11亿香港豪宅沦陷！遭大量曱甴侵袭尸横遍野 爆发人蟑大战：随时可能组团现身
林青霞11亿香港豪宅沦陷！遭大量曱甴侵袭尸横遍野 爆发人蟑大战：随时可能组团现身
影视圈
12小时前
连锁酒楼火锅放题优惠！$218/位任饮任食 送海鲜盘+安格斯牛+任饮啤酒 只限1分店
连锁酒楼火锅放题优惠！$218/位任饮任食 送海鲜盘+安格斯牛+任饮啤酒 只限1分店
饮食
7小时前
淘宝/拼多多网购衣物爆致癌危机？央视揭有毒染料超标27倍 消委会3招选购贴士
淘宝/拼多多网购衣物爆致癌危机？央视揭有毒染料超标27倍 消委会3招选购贴士
生活百科
15小时前
已离巢TVB视后街头与人爆发「冲突」？惊动警员到场调停 心水清网民睇穿一事：吓一跳
已离巢TVB视后街头与人爆发「冲突」？惊动警员到场调停 心水清网民睇穿一事：吓一跳
影视圈
16小时前
黄日华震撼宣布退出娱乐圈 告别45年演艺生涯 痛失「头号粉丝」成息影主因：唔会去返颠峰
01:50
黄日华震撼宣布退出娱乐圈 告别45年演艺生涯 痛失「头号粉丝」成息影主因：唔会去返颠峰
影视圈
13小时前
两度失婚富二代天王近况流出 闹离婚后罕现身状态曝光 曾陷抑郁、酗酒低谷
两度失婚富二代天王近况流出 闹离婚后罕现身状态曝光 曾陷抑郁、酗酒低谷
影视圈
9小时前