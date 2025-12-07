波仔至醒灵活玩│「志满同行」条件齐备

回说季内十一月十五日举行的第八场赛事，即总场次186，因为「超越梦想」在起步后抛下骑师，继而沿着马群的相反方向奔跑，竞赛小组基于安全理由而取消这场赛事，此举非常合理。

虽然总场次186是无效赛事，但各驹的起步反应，以至头四百米鞍上人接收的策骑指示等等，都可以作为参考，所以其赛事影片及赛事资料，现仍放在官方网页内作参阅。

今战出争第三场四班千二米的「志满同行」，在186场次起步反应甚快，在弯位也较「金风万里」 及「会当凌」稍蚀脚程，最后三驹齐齐弹离对手，足见实力不凡。就算撇除此仗唔计，回看上季416场次，当时「志满同行」负一二二磅，可在慢步速劣势下追近之后识赢的「凯旋升」及「英勇快车」，足见其跑田草千二米的威力。

今仗「志满同行」虽属全组最高分马，但只需负一二九磅上阵，计条件颇有利；再者，上仗由奥尔民执缰的「星辰千帅」，赛前骑者亲自替其试闸，最终却选骑「志满同行」，似乎心中有马，后驹值得高度重视。

波仔灵活玩过关提供：

第三场 Q/PQ 1 胆拖 2 5 7

第五场 二重彩 3 复式胆拖2 9 11 12

第八场 WP 3 12对碰

混合过关三串四 共296注

