Ian心水│「龙傲绫罗」弱组争出头

吕健威今季部署略为慢热，九月只得一捷，十月亦只得四捷，不过十一月攻势转强，能够五夺头马。今次赛事他出马七匹，不少均有绩态支持，练马师王可以一试。

第三场「龙傲绫罗」是型格讨好的四岁澳洲自购新马，上季初出即在田草一千米后上追入第五名，今季复出则跑田草千二米，临场是七十三倍大冷门，末段却交出凌厉后劲，最终仅以四分三马位不敌头马「铝神」及「福聚」等驹，尽管赛事水准未有太多证明，但其走势却甚悦目，今仗对手非强，实属马胆之材。对手方面，「星辰千帅」在港三战均有走势，上仗转争谷草千二米，末段姗姗来迟，结果负于「当家精彩」及「幸运愉快」，表现不过不失，今仗回师田草应更合适，有力构成威胁。此外，「锐目」来港后五度试闸，走势见进步，脚法亦较今场不少质新马成熟，已有留意价值。

第八场「笑傲江湖」上季三捷，赢马姿态都极具说服力，今季复出跑千二米二级赛精英碗，可惜起步失机，最终跟跑而回。上仗返回二班田草千二米，虽然对手实力强劲，终点前仍奋战不懈，结果仅以颈位负于新星「表之星河」，重拾应有水准。以往牠试泥闸走势俱佳，有力打开季内胜门。对手方面，「升泷驹」泥地性能超卓，前仗增程跑一哩能一放而返，上仗改争谷草一哩却未能发挥水准，今仗回师泥地跑千二米，仍有机会走得接近。此外，「骏步腾飞」今仗负磅最轻，本身斗心强悍，转战泥地或有惊喜。

第三场：7龙傲绫罗、2星辰千帅、5锐目

第八场：3笑傲江湖、6升泷驹、12骏步腾飞