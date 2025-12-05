甜甜小记│「自强不息」泥战级数高

大埔宏福苑五级火，造成重大伤亡，事件牵动全城，至今已超过一个星期。据知近日马会高层连日来就下星期开始的香港国际赛周部署进行最适切的调整，一切详情有待马会公布。

于本月十四日举行的香港国际赛，除了四场焦点一级赛同日上演外，马会也一早公布今届赛事再次邀请韩流巨星郑智薰（Rain）担任嘉宾。公众或有疑问，灾后是否继续邀请Rain在沙田马场的马匹亮相圈劲歌热舞为赛事揭开序幕呢？

据悉Rain担任开幕嘉宾的表演将继续保留，希望借着音乐鼓励大家。记得去年这位韩国巨星首次现身沙田马场担任开幕表演嘉宾，于马匹亮相圈献唱《It's Raining》、《La Song》及《Hip Song》等多首歌曲，引得歌迷尖叫欢呼，反应理想，因此今年载誉归来。不过，每年国际赛后都举行的压轴烟火汇演的环节，则已被取消。

至于周日沙田十场赛事，安排五泥五草，其中出战第八场的「自强不息」，远征韩国回来后，首次回师泥地赛，自然令人期待；此马的泥战实力在韩国时已表露无遗，续配周俊乐可重开胜门。



陈嘉甜