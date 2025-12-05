Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

甜甜小记│「自强不息」泥战级数高

名家专栏
更新时间：14:45 2025-12-05 HKT
发布时间：14:45 2025-12-05 HKT

大埔宏福苑五级火，造成重大伤亡，事件牵动全城，至今已超过一个星期。据知近日马会高层连日来就下星期开始的香港国际赛周部署进行最适切的调整，一切详情有待马会公布。

于本月十四日举行的香港国际赛，除了四场焦点一级赛同日上演外，马会也一早公布今届赛事再次邀请韩流巨星郑智薰（Rain）担任嘉宾。公众或有疑问，灾后是否继续邀请Rain在沙田马场的马匹亮相圈劲歌热舞为赛事揭开序幕呢？

据悉Rain担任开幕嘉宾的表演将继续保留，希望借着音乐鼓励大家。记得去年这位韩国巨星首次现身沙田马场担任开幕表演嘉宾，于马匹亮相圈献唱《It's Raining》、《La Song》及《Hip Song》等多首歌曲，引得歌迷尖叫欢呼，反应理想，因此今年载誉归来。不过，每年国际赛后都举行的压轴烟火汇演的环节，则已被取消。

至于周日沙田十场赛事，安排五泥五草，其中出战第八场的「自强不息」，远征韩国回来后，首次回师泥地赛，自然令人期待；此马的泥战实力在韩国时已表露无遗，续配周俊乐可重开胜门。
 
陈嘉甜

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
百佳大派$50现金券！12月双重优惠 门市购物满额即享95折
百佳大派$50现金券！12月双重优惠 门市购物满额即享95折
生活百科
21小时前
周华健64岁外籍老婆曾被指似阿妈  机场罕现身逆龄生长反显丈夫年老  曾患抑郁症喊离婚
周华健64岁外籍老婆曾被指似阿妈  机场罕现身逆龄生长反显丈夫年老  曾患抑郁症喊离婚
影视圈
6小时前
隔代遗传｜江苏夫妻生出金发碧眼女儿 DNA鉴定吻合一度以为抱错了
隔代遗传｜江苏夫妻生出金发碧眼女儿 DNA鉴定吻合一度以为抱错了
奇闻趣事
8小时前
大埔宏福苑五级火｜本港逾6成自置物业已供满 业主应否自行购火险？保联：投保非只为按揭
大埔宏福苑五级火｜本港逾6成自置物业已供满 业主应否自行购火险？保联：投保非只为按揭
楼市动向
9小时前
大埔宏福苑五级火｜童军居安思危教执走佬袋 8大应急装备清单一览 附建议摆放位置
大埔宏福苑五级火｜童军居安思危教执走佬袋 8大应急装备清单一览 附建议摆放位置｜Juicy叮
时事热话
4小时前
01:17
湾仔8旬妇由外佣陪同买餸挨旅巴撞卷车底亡 62岁司机涉危驾被捕
突发
3小时前
大埔烧卖牛杂名店「老虎岩」结业！宏福苑火灾触动老板 体会珍惜当下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
大埔烧卖牛杂名店「老虎岩」结业！宏福苑火灾触动老板 体会珍惜当下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
饮食
21小时前
TVB「富贵视帝」北上揾食超贴地 帮衬街边档叹平民小食越活越年轻 传畀儿子20万生活费
TVB「富贵视帝」北上揾食超贴地 帮衬街边档叹平民小食越活越年轻 传畀儿子20万生活费
影视圈
18小时前
大埔宏福苑五级火｜沙田第一城保安员罹难遗妻女 管业处筹近百万数捐款
大埔宏福苑五级火｜沙田第一城保安员罹难遗妻女 管业处筹近百万数捐款
突发
13小时前
《爱回家》大只男星惨被呃6位数字 遭情绪勒索衰心软感愤怒无奈：骗徒无处不在，X
《爱回家》大只男星惨被呃6位数字 遭情绪勒索衰心软感愤怒无奈：骗徒无处不在，X
影视圈
20小时前