「特别美丽」转泥桂冠

今季在港开仓的桂福特，近期成绩稳步上扬，前晚跑马地夜赛仅出两驹，但「泷泽飞驹」和「团结战灵」均奏凯而回，令其季内头马数字上升至八场，本周日沙田赛事，桂福特将派遣五驹上阵，他昨晨收操返回马房时透露，对「翘峰」和「特别美丽」两驹的机会较乐观。

过往伤患缠身的「翘峰」，今季转投桂福特马房，前仗复出热身之后，上场回师赢马路程千四米，改以前领方法发挥，结果跑第五过终点，周日此驹再攻千四米，桂福特分析说：「今季『翘峰』健康回复正常后渐见回勇，上仗演出较前进步，赛后操练进一步加强，今次再跑同程，当有机走得更近。至于战略方面，我预期牠在田泰安胯下会采用前置跑法，但我希望牠排在内档（三档），届时可因应形势取位交出表现。」



「特别美丽」(图) 在港出赛三十五次，仍未打开胜门，周日转战泥地一哩赛。

「特别美丽」在港出赛三十五次，仍未打开胜门，周日转战泥地一哩赛，练者分析说：「『特别美丽』上仗只落后头马个多马位跑第五，表现不俗，此驹战斗力不差，但要在有利形势下才发挥得好。今次转战泥地赛，我认为适合其发挥，加上除去面箍及重戴开缝眼罩，也有望改善走势，希望『特别美丽』演出再进，争取在港首场头马。」

其他参战马方面，桂福特表示「超风速」近期操练和试闸走势不错，状态属初起阶段。今次复出跑田草千四米，是其射程范围，即使同场对手实力不弱，亦有望走得接近。

特约记者：文杰