甜甜小记│桂福特马房团队同心协力

桂福特今季来港开仓扬名立万，早前凭「安遇」胜出三级赛妇女银袋，赢得口碑，练马功夫渐获肯定。桂福特来自南非，小记觉得他的作风与同乡苗礼德，霍利时和韦达很不同。

桂福特的老友苗礼德比较cool(严肃)，赛前不愿意接受访问，不过话分两头说，只要讨论的话题并非赛马，他便变得很健谈，有时更妙语如珠，令人捧腹大笑。苗礼德现时过半退休的生活，享受人生之余，也与香港马会有合作，协助引入南非马来港。至于霍利时以往在香港从练时，常常低著头工作，沉默寡言，虽然予人不擅应酬的感觉，但只要与他熟络后，他便会放开心屝，非常好倾。霍利时非常爱锡一对仔女，其子霍宏声自幼梦想成为骑师，霍利时全力鼓励儿子向目标进发。每次小记与霍利时提及其子霍宏声，霍利时总是流露有仔万事足的慈父笑容。另一边厢，韦达自从挂靴转任练马师后，对于马经传媒的笑容比前多了，态度更宽容。韦达骑而优则练，最令小记佩服是练者多年来一直保持劲弗的身形，相信与他超级自律的性格不无关系。

至于桂福特每次赢马后都乐于接受马经传媒访问，而且经常展示阳光灿烂的笑容，其太太总是站在一旁，等待练者接受访问，默默支持老公，非常甜蜜。早前桂福特旗下的「安遇」胜出三级赛妇女银袋赛，练者在访问时把功劳归功于马房团队和骑师田泰安，态度谦虚。桂福特说：「每位练马师都渴望在大赛中获得好成绩，而我能在第一季就胜出级际赛，令人难以置信，除了感谢马主的信任外，也有赖马房团队的努力，尤其是副练张汉威，整个团队十分卖力，把马匹照顾得无微不至。我也很幸运地从荣休的容天鹏中觅得张汉威出任副练，在他的协助下，厩务打理得井井有条，我们会同心协力，继续争取好成绩。」即使练马师个人的能力有多高强，都需要马房团队的合作，桂福特明白团队的重要性，相信是他能迅速在竞争激烈的香港从练环境中站稳的主因。

陈嘉甜

