祖马龙心水│「龙文鞭影」搭「春风万里」

名家专栏
更新时间：19:11 2025-12-02 HKT
发布时间：19:11 2025-12-02 HKT

祖马龙近来以学习统计为名，实质借大学呢个平台实现自己嘅赛马梦想。教授畀咗份功课我哋，祖马龙把握机会，揾埋一班同学仔公器私用研究赛马，将呢几个月所学嘅统计知识，仙女散花咁运用。

其实，赛马一直系统计友善题材，而我以往见好多同学仔喺赛马嘅方向都系倾向基本，去统计骑师、练马师、档位等基础数据。以祖马龙赌马多年嘅功力去分析基础数据，我觉得浪费咗大学呢个平台，亦浪费咗呢几个聪明嘅脑袋。所以忽发奇想，希望做一个赛马界一直运用紧嘅理论，运用统计学概论，科学化咁去支持或否定固有思维。

骑练配对大家都有留意，吕健威同潘顿贵为冠军练骑，合作数据固然突出，而数据亦揾到一啲中型马房同埋中游骑师嘅突出数据。至于运用新方法，将马匹前置或后上、长中短途等因素同档位形势结合，各位不妨睇下祖马龙近排嘅贴士是否更加准确，再论褒贬。

今个赛日，数据模型就分析咗两只马出嚟，就系「龙文鞭影」同「春风万里」。「龙文鞭影」上场同一堆马不足半个马位返嚟，可谓败不足据，而麦道朗当日初到贵境，尚未开工。假如今次针对性改善，早少少移出嚟冲，早少少发力，呢度来回分分钟多咗两个马位优势，所以今次继续跟，理论上稳位望赢。至于「春风万里」，排一档配黄智弘，近来试课闸沿途揿，只马都自己涌上嚟，状态托弗。以上两驹难分正副之下，即管投注一注位置Q。

第五场    2    银刺勇士    6    明天更好    11    传承效应
第八场    4    龙文鞭影    2    春风万里    5    奔放

