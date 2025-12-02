Ian心水│「快乐宝宝」强配反弹

麦道朗近期手风转顺，自于11月23日凭「一世美丽」、「表之银河」与「浪漫勇士」大演帽子戏法之后，近期亦凭「有盈勇士」及「蜜蜜送」梅开二度。今次赛事，这位全球最佳骑师将策五驹出战，而且大部分质态俱备，有力连场数胡。

第一场「快乐宝宝」是上季来港的澳洲自购新马，虽然在港首四战没甚走势，但随着评分逐步下调，演出亦愈见接近。上季最后两战角逐谷草一千米均所负不远，今季已四度上阵，除了第二仗受制于外档而未能构成任何威胁之外，其余各仗均有点追势。今仗更由希威森改由麦道朗策骑，威力更大，当然值得看高一线。

对手方面，「友得盈」季内首战跑谷草一千米仅以半个马位负于「银刺勇士」而屈居亚军，近两仗重返四班却未能更进一步。今仗回师五班赛，加上本身质素尚新，应可再次跑得接近，可惜排在不利的第十档，估计略为难跑。此外，「贤心星」阵上演出略为失准，但若能发挥水准，计实力也有权一争。

第八场「龙文鞭影」上仗已交由麦道朗主理，在该场谷草千八米赛事中，早段留守中间位置，至直路移出望空，终点前走势强劲，结果仅以半个马位不敌头马「非惟侥幸」而得第六名。今仗再战同程并戴羊毛面箍，应有助马匹发挥。

对手方面，「盈益善」早前出跑道时将希威森抛下，最终退出赛事。如果临场情绪稳定，始终目前评分仍有不少上升空间，可望构成威胁。此外，「奔放」有质素而非超级，凭借主动跑法也可兼顾。

第一场 4 快乐宝宝 3 友得盈 6 贤心星

第八场 4 龙文鞭影 7 盈益善 5 奔放