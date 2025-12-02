Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Ian心水│「快乐宝宝」强配反弹

名家专栏
更新时间：19:09 2025-12-02 HKT
发布时间：19:09 2025-12-02 HKT

麦道朗近期手风转顺，自于11月23日凭「一世美丽」、「表之银河」与「浪漫勇士」大演帽子戏法之后，近期亦凭「有盈勇士」及「蜜蜜送」梅开二度。今次赛事，这位全球最佳骑师将策五驹出战，而且大部分质态俱备，有力连场数胡。

第一场「快乐宝宝」是上季来港的澳洲自购新马，虽然在港首四战没甚走势，但随着评分逐步下调，演出亦愈见接近。上季最后两战角逐谷草一千米均所负不远，今季已四度上阵，除了第二仗受制于外档而未能构成任何威胁之外，其余各仗均有点追势。今仗更由希威森改由麦道朗策骑，威力更大，当然值得看高一线。

对手方面，「友得盈」季内首战跑谷草一千米仅以半个马位负于「银刺勇士」而屈居亚军，近两仗重返四班却未能更进一步。今仗回师五班赛，加上本身质素尚新，应可再次跑得接近，可惜排在不利的第十档，估计略为难跑。此外，「贤心星」阵上演出略为失准，但若能发挥水准，计实力也有权一争。

第八场「龙文鞭影」上仗已交由麦道朗主理，在该场谷草千八米赛事中，早段留守中间位置，至直路移出望空，终点前走势强劲，结果仅以半个马位不敌头马「非惟侥幸」而得第六名。今仗再战同程并戴羊毛面箍，应有助马匹发挥。

对手方面，「盈益善」早前出跑道时将希威森抛下，最终退出赛事。如果临场情绪稳定，始终目前评分仍有不少上升空间，可望构成威胁。此外，「奔放」有质素而非超级，凭借主动跑法也可兼顾。

第一场    4    快乐宝宝    3    友得盈    6    贤心星
第八场    4    龙文鞭影    7    盈益善    5    奔放

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜增至156死 宏志阁住户周三周四获许回家取重要物件
01:12
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜增至156死 约30人仍失联 累计15人涉误杀被捕
突发
1小时前
70年代殿堂级演员激罕合体 「TVB不老传说」真身令人目瞪口张 曾因奉子成婚拖垮事业
70年代殿堂级演员激罕合体 「TVB不老传说」真身令人目瞪口张 曾因奉子成婚拖垮事业
影视圈
2小时前
廖成利被邀到元朗警署会面后离开。杨伟亨摄
00:58
警国安处邀前区议员廖成利会面 廖指签保密协议不能透露会面内容
突发
5小时前
前TVB一线花旦寻亲自爆惊人身世 家族坐拥一条街物业 家产被瓜分隔空追讨？
前TVB一线花旦寻亲自爆惊人身世 家族坐拥一条街物业 家产被瓜分隔空追讨？
影视圈
3小时前
嫲嫲过身请假被拒HR冷血对话曝光 港女心碎控诉：原来可以咁冇人性！｜Juicy叮
嫲嫲过身请假被拒HR冷血对话曝光 港女心碎控诉：原来可以咁冇人性！｜Juicy叮
时事热话
8小时前
大埔宏福苑五级火｜「黑箱车唔系黑色！」大埔火灾仵工长文反击「潜水」指控 揭惊人工作量惹全网致敬｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜「黑箱车唔系黑色！」大埔火灾仵工长文反击「潜水」指控 揭惊人工作量惹全网致敬｜Juicy叮
时事热话
5小时前
中年好声音4丨谷娅溦未够班做评审？教选手咬字被网民质疑 猛料学历曝光拍得住海儿
中年好声音4丨谷娅溦未够班做评审？教选手咬字被网民质疑 猛料学历曝光拍得住海儿
影视圈
2025-12-01 15:40 HKT
连锁快餐厅长者优惠！长者咭/乐悠咭晚市75折 全线分店堂食+外卖有平
连锁快餐厅长者优惠！长者咭/乐悠咭晚市75折 全线分店堂食+外卖有平
饮食
2025-12-01 12:40 HKT
缤纷冬日赏2025｜全港逾500个购物+餐饮优惠 惠康超市减$25/大家乐买一送一/自助餐8折 一方法即抢券！
缤纷冬日赏2025｜全港逾500个购物餐饮优惠 惠康减$25/大家乐买1送1 一方法即抢券！
时尚购物
6小时前
4男女绑架围殴强奸13岁女童 男主脑与事主前男友分囚8年及1年半 2人未满21岁判入教导所
4男女绑架围殴强奸13岁女童 男主脑与事主前男友分囚8年及1年半 2人未满21岁判入教导所
社会
4小时前