Dickson心水│「管之友」强组出品

更新时间：19:07 2025-12-02 HKT
发布时间：19:07 2025-12-02 HKT

刚周日除了香港十场赛事，马会更转播了日本杯，结果由越洋挑战的「格伦岛」胜出。笔者对此驹本来相当怀疑，因为牠无论在日本还是香港彩池，独赢赔率都比想像中好分，以其赛绩及实力，应该得两倍左右才合理，但好彩得好友前球彩台主持鹏哥提醒：「唔怕㗎，呢只马好坚。」最终买了少少W，而牠确是不负所托获胜。由此可见，赔率好分未必跑不出，只是代表牠有强敌而已。说回香港赛事，或因下星期将举行国际骑师锦标赛，今期出赛马实力似是而非，投注要小心。

第二场「管之友」是大长途老黄忠，由上季开始状态一直良好，无论快步速或慢步速，利外面还是利入面，都例牌交出凌厉追劲。上仗季内初出跑谷草千八，以为状态会因为休出而稍差，结果仍得殿军，再看与牠叮当马头获季的「蜜蜜送」接战补中，可见该役后上马都有跟进价值，造全场最快末段23秒61的「管之友」，当然不容错过。

第六场「心里有数」上季开始在港服役，经常于慢步速场合交出不俗表现，每次都期待牠再出有较好际遇，可惜都失望而回。上季尾降至四班作赛，终于首次上名跑第三，以为找到最佳路程，谁知今季三战谷草千二只得两殿，上仗转跑泥地仍未得。但今次杜苑欣肯骑，这位女将总有办法替有分在手却十分难赢的马获胜，状态良好的「心里有数」有机会交出脱胎换骨的表现。

第二场    9    管之友
第六场    11    心里有数

