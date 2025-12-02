甜甜小记│父母恩「胜万金」
更新时间：14:45 2025-12-02 HKT
发布时间：14:45 2025-12-02 HKT
发布时间：14:45 2025-12-02 HKT
明晚出战第七场三班一千米东厩的「胜万金」排十二档起步，小记访问马主之一方奕聪，他说：「『胜万金』的状态保持，但抽到十二档，当然是不理想。虽然马儿上季曾在四班排十档都能取胜，但升到三班对手实力增强不少，没有档位之助下，相信早段要埋栏放头会十分吃力，看来要靠些运气加上临场形势之助，才能争取到好成绩。」
「胜万金」共有四位马主，分别为方奕聪、方富源、刘桦晔及何国成，其中方奕聪和何国成也是「三强」的马主。「胜万金」的起名，是因为以上四位马主都是爸爸，「父母恩胜万金」，此马名甚具意义呢。
陈嘉甜
最Hit
中年好声音4丨谷娅溦未够班做评审？教选手咬字被网民质疑 猛料学历曝光拍得住海儿
2025-12-01 15:40 HKT
连锁快餐厅长者优惠！长者咭/乐悠咭晚市75折 全线分店堂食+外卖有平
2025-12-01 12:40 HKT
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友 为比赛激减167磅
2025-11-30 23:00 HKT