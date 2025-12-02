Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

甜甜小记│游达荣两胜显颜色

名家专栏
更新时间：00:30 2025-12-02 HKT
发布时间：00:30 2025-12-02 HKT

为悼念大埔宏福苑五级夺命火惨剧，刚周日沙田赛事采取闭门作赛，公众席没有开放。小记如常乘地铁入场返工，听到地铁广播，内容有关沙田马场不开放公众席，因此取消前往马场站的列车。小记听到身边有乘客说:「希望周三可以恢复让马迷入场，入场几个钟，刨吓马，睇吓马，心情都好一点。」赛马并非只是赌博，某程度上有抚慰心灵的作用，入场数小时欣赏紧张刺激的赛事，可以暂时抛开负面情绪。

前日面对空空的公众席，不禁想起数年前香港受疫情肆虐，跑马有一段时间以闭门作赛形式进行。这令小记更明白，幸福非必然，能够入场进行采访工作，已心存感恩，同时亦不得不赞赏香港马会多年来坚持「马照跑」。马会聘请庞大数目的员工、养活了许多家庭外，对于不少马迷来说，赛马也是心灵的寄托，与香港人渡过难关。赛马运动是一个巨大引擎，不能话停就停，有马跑才有税收，才可以做慈善捐款，也令不少员工有收入，维持家计。

虽然闭门作赛当日，游达荣不在港，但表现相当出色，凭「颜色之皇」及「一定超」起孖，两驹赢来皆表现出色。先讲「颜色之皇」，跑直路赛大半程居后，单跑最后四百米已横扫对手，完全不似之前未赢过沙田之马，实力大进；「一定超」表现同样不简单，全程走外叠望空下，居然擒下另一高质马「美丽星晨」，令人眼前一亮。不要忘记，游达荣是季内最迟开斋的练马师，在十月中才取得首胜，但短短时间已增至八场头马，期待他稍后带来更多惊喜。

陈嘉甜

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
宏福苑五级火︱16岁女与嫲嫲叔叔同失联 兄长证实全罹难 男友携毕业公仔道别：晚安凯琪
宏福苑五级火︱16岁女与嫲嫲叔叔同失联 兄长证实全罹难 男友携毕业公仔道别：晚安凯琪
社会
9小时前
大埔宏福苑五级火丨时装设计师任朗呈双胞胎妹妹证实于大火中离世：非常沉重的打击
大埔宏福苑五级火丨时装设计师任朗呈双胞胎妹妹证实于大火中离世：非常沉重的打击
影视圈
4小时前
02:07
大埔宏福苑五级火｜增至151人死亡 宏昌阁再发现8具遗体
突发
7小时前
连锁快餐厅长者优惠！长者咭/乐悠咭晚市75折 全线分店堂食+外卖有平
连锁快餐厅长者优惠！长者咭/乐悠咭晚市75折 全线分店堂食+外卖有平
饮食
12小时前
大埔宏福苑五级火｜赵学而受大火及病痛双重打击 身心俱疲极心痛：一个都算睇住佢长大嘅妹离世
大埔宏福苑五级火｜赵学而受大火及病痛双重打击 身心俱疲极心痛：一个都算睇住佢长大嘅妹离世
影视圈
5小时前
中年好声音4丨谷娅溦未够班做评审？教选手咬字被网民质疑 猛料学历曝光拍得住海儿
中年好声音4丨谷娅溦未够班做评审？教选手咬字被网民质疑 猛料学历曝光拍得住海儿
影视圈
9小时前
宏福苑五级火︱廉署还原造假时间线 为避抽查购少量阻燃棚网包桩脚 鱼目混珠通过测试
02:56
宏福苑五级火︱廉署还原造假时间线 为避抽查购少量阻燃棚网包桩脚 鱼目混珠通过测试
社会
7小时前
大埔宏福苑五级火｜总警司曾淑贤简报会感触哽咽 悲伤未能辨认出所有失踪者
02:07
大埔宏福苑五级火｜总警司曾淑贤简报会感触哽咽 悲伤未能辨认出所有失踪者
突发
6小时前
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
影视圈
2025-11-30 23:00 HKT
大埔宏福苑五级火｜菲律宾参议员赴医院探望 指肉身护B菲佣情况稳定
突发
6小时前