甜甜小记│游达荣两胜显颜色

为悼念大埔宏福苑五级夺命火惨剧，刚周日沙田赛事采取闭门作赛，公众席没有开放。小记如常乘地铁入场返工，听到地铁广播，内容有关沙田马场不开放公众席，因此取消前往马场站的列车。小记听到身边有乘客说:「希望周三可以恢复让马迷入场，入场几个钟，刨吓马，睇吓马，心情都好一点。」赛马并非只是赌博，某程度上有抚慰心灵的作用，入场数小时欣赏紧张刺激的赛事，可以暂时抛开负面情绪。

前日面对空空的公众席，不禁想起数年前香港受疫情肆虐，跑马有一段时间以闭门作赛形式进行。这令小记更明白，幸福非必然，能够入场进行采访工作，已心存感恩，同时亦不得不赞赏香港马会多年来坚持「马照跑」。马会聘请庞大数目的员工、养活了许多家庭外，对于不少马迷来说，赛马也是心灵的寄托，与香港人渡过难关。赛马运动是一个巨大引擎，不能话停就停，有马跑才有税收，才可以做慈善捐款，也令不少员工有收入，维持家计。

虽然闭门作赛当日，游达荣不在港，但表现相当出色，凭「颜色之皇」及「一定超」起孖，两驹赢来皆表现出色。先讲「颜色之皇」，跑直路赛大半程居后，单跑最后四百米已横扫对手，完全不似之前未赢过沙田之马，实力大进；「一定超」表现同样不简单，全程走外叠望空下，居然擒下另一高质马「美丽星晨」，令人眼前一亮。不要忘记，游达荣是季内最迟开斋的练马师，在十月中才取得首胜，但短短时间已增至八场头马，期待他稍后带来更多惊喜。

陈嘉甜